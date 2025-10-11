Балахнин высказался о возможном трансфере Батракова в «Барселону»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин видит полузащитника сборной России Алексея Батракова в «Барселоне».

– Не самое ли подходящее время сейчас для Алексея Батракова рассмотреть вариант и уехать в Европу?

– Конечно, надо думать о том, чтобы повышать свой уровень и идти куда-то выше, пытаться играть в еврокубках, выходить на международную арену. Но до зимы смысла об этом говорить нет. Нужно готовиться, играть, показывать себя, поднимать свою трансферную цену. Естественно, на Батракова все смотрят и будут ждать, насколько он стабилен в своих результатах.

– Какой из европейских чемпионатов подошeл бы больше Алексею по стилю?

– Алексею не надо говорить о каких-то стилях чемпионатов, тем более сейчас появляется универсализация, если мы говорим о топ-клубах. Все топ-клубы ориентированы на Лигу чемпионов, и там большой разницы нет. Конечно, есть супертопы, как «Барселона», но а почему бы нет? Батраков мог бы подойти – он игровик и может создавать и передачи интересные, и нестандартные действия. Но ему нужно расширять свой кругозор, а не зацикливаться на какой-то одной стране.