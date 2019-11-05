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    Жозе Коусейру

    Тренер
    Имя Жозе
    Фамилия Коусейру
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 4 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эшторил 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.09.2014 ПСВ 1 : 0 Эшторил
    02.10.2014 Эшторил 2 : 0 Панатинаикос
    23.10.2014 Эшторил 1 : 2 Динамо
    06.11.2014 Динамо 1 : 0 Эшторил
    28.11.2014 Эшторил 3 : 3 ПСВ
    11.12.2014 Панатинаикос 1 : 1 Эшторил
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