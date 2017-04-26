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  • Коусейру: «Измайлов мог стать одним из лучших футболистов в мире»

Коусейру: «Измайлов мог стать одним из лучших футболистов в мире»

26 апреля 2017, 13:24
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру выразил мнение, что полузащитник Марат Измайлов имел шансы стать одним из лучших игроков в мире.

Стоит отметить, что португальский специалист работать вместе с россиянином в «Спортинге».

– У этого парня было все! Марат стал бы топ-футболистом, одним из лучших в мире, но при более сбалансированном эмоциональном состоянии. Кстати, когда говорят, что российским игрокам не хватает техники, это неправда. С техникой все в порядке. Самое важное – это психологическое, эмоциональное состояние.

– Эмоции – у русских? Не путаете?

– Это то, что я подметил. В один день все счастливы, в другой – все плохо. Думаю, особенность менталитета. Португальцы считают себя самым эмоциональным народом. Я на это всегда говорю: «Вы не знаете русских! Они самые эмоциональные». Нам нужно понимать не столько футболиста, сколько человека, его характер, особенности поведения. Именно так можно помочь игроку обрести стабильность. Когда есть эмоциональное равновесие, футболист правильно реагирует на провалы, ошибки и поражения, не теряет голову. В России часто бывает наоборот, потому что игроки эмоционально нестабильны: победили – мы лучшие, проиграли – ничего не стоим. Это самый важный аспект для меня.

Напомним, что этой зимой Измайлов расторг контракт с «Краснодаром».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Измайлов Марат Коусейру Жозе
Комментарии (6)
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LokoGoGo
1493202452
хм... пару лет назад это интервью уже видел
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Nesterenko
1493204005
Марат мог стать лучшим, когда блистал за Локо в РФПЛ и ЛЧ, но потом серия травм, и закрепиться в Локо и сборной так и не смог. Но не побоялся уехать в Португалию, где его называли русским бразильцем.
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Челнинец
1493205238
да скорее это из-за травм которые его постоянно преследовали, очень стеклянный!((
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ильиных
1493210400
Кто-то писал,что он сам себе болячки придумывает или проще сказать "косит".
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КАРАТ
1493211466
В настольном или компьютерном футболе?
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