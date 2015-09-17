Коусейру: «У «Локомотива» есть шансы»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и лиссабонского «Спортинга» Жозе Коусейру поделился своим мнением о предстоящем матче между его бывшими командами в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Объективно «Спортинг» – сильнейшая команда в группе. И в матче с «Локомотивом» хозяева будут фаворитами. Если они начнут думать о комплексах перед российскими клубами, заговоре и прочих глупостях, ничего хорошего не выйдет. Но в самой команде есть понимание, что отвлекаться на всякие сторонние вещи не стоит.

Шансы у «Локомотива» есть, но я бы оценил их, как 40 на 60 в пользу «Спортинга». Если «Локомотиву» удастся не пропустить в первом тайме, его шансы возрастут. «Спортинг» занервничает, побежит вперед, появится пространство. Знаете, ведь при Жорже Жезуше команда играет в суператакующий футбол. Это одновременно и хорошо, и плохо для «Локомотива». Посмотрим, как Игорь Черевченко с этим справится. В финале Кубка России у него здорово получилось», – рассказал специалист.

