Подберезкин не в обиде на «Локомотив»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о своем профессиональном пути, который начался в «Локомотиве», где он играл с 2011 по 2014 год. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний игрок провел в составе «Краснодара» шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

– В «Локо» вы начали очень бодро. В сентябре 2011-го Коусейру привлек вас, 19-летнего, к тренировкам с основой, зимой взял на сборы, где вы начали играть и забивать, в апреле организовал дебют в матче с «Рубином». Все так хорошо шло. Почему же в итоге оказались не нужны железнодорожникам?

– Я благодарен «Локомотиву» за те два с половиной года, которые провел в клубе, но получилось так, что наши пути разошлись. Мне предложили поехать в аренду в Нальчик. А там как раз начались проблемы, и я отказался. Тогда мне предложили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

– Вы со спортивным директором Кириллом Котовым об этом разговаривали?

– Да. Но никаких ссор, скандалов. Подписали бумаги о расторжении, пожали руки, вот и все. Потом мне позвонил Виктор Панченко – он в «Химках» был спортивным директором – и предложил выступать там. Принял приглашение, играл там, а затем со мной связался Александр Федорович Тарханов, пригласил в «Урал», за что ему тоже очень благодарен. Вот так все пошагово и шло.

– То есть у вас нет никаких обид на железнодорожников?

– Нет. Я благодарен всем клубам, где играл, в том числе и в КФК. Всюду набирался опыта. Может, на тот момент был сыроват для «Локомотива»? Когда тренером работал Коусейру, он на меня рассчитывал, видел во мне какие-то качества, за которые можно зацепиться. При Биличе же не сложилось, что тоже бывает, ничего в этом страшного нет. Видимо, я не тот формат футболиста, который ему требовался.