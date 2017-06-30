Коусейру считает Акинфеева по-прежнему номером один в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру не видит вариантов замены голкиперу Игорю Акинфееву в составе сборной России. Он просит не торопиться с выводами из-за одной ошибки в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

– Рад, что те, с кем я работал, играют в сборной. Глушаков, например, вырос в настоящего лидера. Здорово, что в сборной России играет Гильерме.

– Удивились, когда он получил российский паспорт?

– Он ведь еще и в мое время уже сносно говорил по-русски. Почему бы не принять гражданство, если чувствуешь себя в стране своим? Гильерме – отличный парень.

– Может заменить Акинфеева?

– Все возможно, хотя только лишь из-за ошибки в матче с Мексикой я бы не стал делать поспешных выводов. Думаю, Акинфеев по-прежнему номер один в России.