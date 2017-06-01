Черевченко назвал сезон «Локомотива» успешным

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко не считает свой уход из «Локомотива» поспешным. Оценивая прошедший сезон «железнодорожников» он назвал его успешным, учитывая победу в Кубке России и выход в Лигу Европы.

– Спортивным директором «Балтики» является Кирилл Котов, ранее занимавший этот пост в «Локомотиве». Экс-тренер железнодорожников Жозе Коусейру недавно назвал работу Котова в «Локо» некрасивой. В частности, при нем клуб отпускал одаренную молодежь…

– При любом руководстве молодежь уходила. Возьмем Рифата Жемалетдинова. Я лично с ним разговаривал. Не знаю, сам ли Рифат принимал решение или кто-то сделал это за него. Каждый человек выбирает свою линию жизни, ищет себе комфортное место. В свою очередь, каждый тренер вправе быть обиженным. Даже не читаю, кто и как там высказывается. Слухов ходит много. Столько писали, например, что «Балтику» за уши тянут. Я возглавлял команду в 14 играх и ни разу такого не видел. Это бред. Зачем обращать на него внимание?

– «Локомотив» взял Кубок России, но в чемпионате финишировал восьмым. Как оцените сезон?

– Раз выиграли титул и попали в Лигу Европы, уже значит, что он удачный. Уверен, Юрий Павлович Семин сделает выводы и на следующий год «Локомотив» будет бороться за высокие места. Вплоть до чемпионства. «Спартак» же выиграл золото. Почему «Локо» в новом сезоне не может сделать то же самое?

– Поздравили Дмитрия Лоськова с рекордным выходом на поле в матче с «Оренбургом»?

– Пока нет. Сейчас буду в Москве, пообщаемся с Димой. А вот с завоеванием кубка поздравил и его, и остальных ребят, и Юрия Павловича. Его еще и с юбилеем. Семин – мой второй футбольный отец. Здорово, что в прошлом году в команду пришел «локомотивец», а не тренер со стороны.

– Семин принял команду вскоре после вашего ухода. Не считаете свое решение об отставке поспешным?

– Я о своих действиях никогда не жалею. Раз сделал, значит, сделал. Если принял данное решение, значит, что-то подсказывало мне поступить именно так. Сейчас не хочется возвращаться к этой теме.