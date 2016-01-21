Амельченко: «Мы уже никогда не узнаем, почему Смородская уволила Красножана»

Белорусский вратарь «Факела« Антон Амельченко вспоминает о своих выступлениях за «Локомотив«.

«Не боялся ли конкуренции? Когда ты приходишь в хорошем статусе после сезона, ты все равно идешь конкурировать. Мне, как здравомыслящему человеку, хотелось расти во всех отношениях. Поэтому я, конечно, принял предложение. Ну, вышло так, как вышло.

Я не видел, чтобы Смородская тренеру фишки двигала. Могла только спуститься в перерыве, – помню такое при Коусейру, – что-то сказать, недовольство выразить. Но она, наверное, имела право как президент клуба. А так, думаю, она не настолько разбирается в футболе, чтоб прям указывать.

Как игроки относились к войне президента с фанатами? Это вызывало негодование у футболистов в том плане, что как такового конфликта вообще не существовало. Вот о чем они воевали, я даже не понимаю. Они были недовольны чем: структурой, тем, что «Локомотив» не мог ничего выиграть? Но почему сейчас команда выиграла Кубок, хорошо играет, а она же по-прежнему у руля? Просто болельщики хотят результата, а когда результата нет, они ищут какую-то проблему. Тем более к женщинам в футболе испокон веков относятся так: «Это неженское дело».

Смородская клубным шарфом воду вытерла? Я не думаю, что это какое-то неуважительное отношение к клубу. Просто небрежность с ее стороны. Ну вот она не рукавом вытерла, а тем, что было под рукой, не задумываясь о реакции. Смородская много хорошего для клуба сделала, и сейчас это дает плоды.

Что произошло между ней и Красножаном? В ту секунду, наверное, это было какое-то скоропалительное решение. Мы тогда, по-моему, шли на втором месте, потом проиграли «Анжи», и Анатольевича выгнали. А насчет того матча я слышал то же самое, что и вы. О таких вещах в таких серьезных командах не говорят. Я не знаю, что там на самом деле произошло, мы все уже никогда не узнаем.

Про Коусейру ничего плохого про него сказать не могу. Европейский подход, нет напряженности в отношениях, все время коллективные эмоции. Сначала у него получалось. Возможно, на багаже Красножана. Может, тот же самый ментальный барьер помешал, хотя европейцев в «Локомотиве» тогда много было.

Красножан – сильный тренер. Просто все эти разговоры про закулисные игры накладывают отпечаток на репутацию. Потом в «Анжи» он пришел, когда там были Это’О и вот эти все ребята. На предсезонке тренер чуть ли не за руку водит– это все нужно, но звезды этого не поняли тогда. Я считаю, что по тренерскому потенциалу Красножан очень сильный. Они со Слуцким во многом похожи, просто он помоложе, а Красножан более закоренелый уже», – сказал Амельченко.

30-летний Амельченко выступал за «Локомотив» с 2011 по 2013 годы, но не провел за клуб ни одного матча в чемпионате России.