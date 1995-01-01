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    Сычев: «Однажды на сборах «Локомотива» Смородская вмешалась в тренерскую установку»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал об эпизоде, в котором бывший президент клуба Ольга Смородская начала давать футболистам установку на игру.

    «Мы были на сборах в Португалии, играли с кем-то товарищеский матч. Был перерыв, а на трибунах сидит Смородская. Мы не пошли в раздевалку, а расположились на бровке. Коусейру объясняет нам, как действовать. Мы были лицом к трибунам и заметили, как Ольга Юрьевна плавно спускается.

    Она серьезно заходит на поле, а тренер дает тренерскую установку. Он не видит ее. Она встает перед ним и говорит: «Что вы Майкону не отдаете? Он у вас там один стоит. Отдавайте Майкону. Давайте, шире, шире играйте!» Я смотрю на Коусейру, он, по-моему, сам не понял. И пошла Смородская обратно», – сказал Сычев.

    • Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 годы.
    • Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 годы.

    Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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