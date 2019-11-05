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  • Сычев: «Однажды на сборах «Локомотива» Смородская вмешалась в тренерскую установку»

Сычев: «Однажды на сборах «Локомотива» Смородская вмешалась в тренерскую установку»

5 ноября 2019, 21:17
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал об эпизоде, в котором бывший президент клуба Ольга Смородская начала давать футболистам установку на игру.

«Мы были на сборах в Португалии, играли с кем-то товарищеский матч. Был перерыв, а на трибунах сидит Смородская. Мы не пошли в раздевалку, а расположились на бровке. Коусейру объясняет нам, как действовать. Мы были лицом к трибунам и заметили, как Ольга Юрьевна плавно спускается.

Она серьезно заходит на поле, а тренер дает тренерскую установку. Он не видит ее. Она встает перед ним и говорит: «Что вы Майкону не отдаете? Он у вас там один стоит. Отдавайте Майкону. Давайте, шире, шире играйте!» Я смотрю на Коусейру, он, по-моему, сам не понял. И пошла Смородская обратно», – сказал Сычев.

  • Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 годы.
  • Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 годы.

Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Коусейру Жозе Смородская Ольга
Комментарии (3)
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khateev
1573033124
Её даже Семин почему-то не ценил.
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Plyash
1573052598
Сычёв,сам то понял,что сказал?
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Суворов_лучший
1573057814
Она, конечно еще тот тренер, чего ж тебя то столько времени держала? И что ты сделал, чтобы Палыч раньше пришел?
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