Коусейру: «Черевченко? О возвращении в «Локомотив» или в Россию не думаю»

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру заявил, что не намерен возвращаться в московский клуб. Напомним, ранее решение покинуть пост наставника железнодорожников принял Игорь Черевченко.

«Черевченко покидает пост тренера «Локомотива»? На данный момент я работаю в Португалии, поэтому не представляю, что происходит в московском клубе. Знаю, что завтра из команды уходит Смородская, это все. В следующее воскресенье у нас начинается чемпионат, так что я не думаю о возвращении в «Локомотив» или в Россию», – сказал Коусейру.