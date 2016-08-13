Португальский специалист Жозе Коусейру может возглавить «Локомотив». По информации местной прессы назначение может произойти в ближайшее время.

Сейчас Коусейру возглавляет «Виторию Сетубал», а с «Локомотивом» он работал в сезоне-2011/12.

В свою очередь президент «Витории Сетубал» Фернандо Оливейра заявил, что не сомневается в преданности Коусейру.

«Его часто приглашали другие команды, но он остался. Мы ничего не знаем об интересе «Локомотива». Я безгранично доверяю тренеру, а он уверен в своей работе», – сказал Оливейру в интервью sapo.pt.