Коусейру: «Нужно быть добрее к сборной. Доверьтесь Черчесову»

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру выразил мнение, что сборная России должна довериться наставнику команды Станиславу Черчесову.

Напомним, что россияне на домашнем Кубке конфедераций-2017 не смогли преодолеть групповой этап и выйти в полуфинал.

– Знаю, что русские болельщики очень требовательны, после любой неудачи готовы ругать тренера, но на этот раз я бы призвал быть добрее. Россия меняется, меняет поколения, ей нужно время, чтобы закончить этот процесс. До чемпионата мира 2018 остается год, сейчас неподходящий момент для огульной критики, нужно спокойно продолжать работу. Доверьтесь своему тренеру. Станислав Черчесов достаточно опытный специалист, и я думаю, он понимает, что делает.

– Года хватит?

– Если честно, то я бы не ждал чудес на ЧМ-2018. Если руководство российского футбола не будет дергаться и даст тренерскому штабу спокойно работать с молодым поколением, то ваш реальный шанс это ЧМ-2022. Вспомните Германию, реформы которой сработали далеко не сразу. Она делала ставку не на домашний чемпионат мира, а на будущее. Чемпионат мира тоже важен, но для немцев он был инструментом, а не целью. Когда ты готовишь молодых ребят, то работаешь на 3-4 года вперед.