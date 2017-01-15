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    Бурлак сравнил Грасию с Коусейру и Красножаном

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что главный тренер команды Хави Грасия отличается от российских специалистов своим менталитетом. Однако по построению тренировочного процесса футболист сравнил испанца с Юрием Красножаном.

    «Если говорить о том с кем работал я, то у него ярко выраженный европейский менталитет: общение с футболистами, уважительное отношение. В этом плане он напоминает Коусейру. В плане тренировочного процесса ближе к Красножану: очень много упражнений на тактику и работы с мячом. Даже на сборах. Не сказать, что это легко, но все равно намного приятнее, чем просто бегать по кругу», – заявил Бурлак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 января 2017, 09:15

      кстати, куда делся Красножан???

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