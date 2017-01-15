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Бурлак сравнил Грасию с Коусейру и Красножаном

15 января 2017, 07:41
1

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак отметил, что главный тренер команды Хави Грасия отличается от российских специалистов своим менталитетом. Однако по построению тренировочного процесса футболист сравнил испанца с Юрием Красножаном.

«Если говорить о том с кем работал я, то у него ярко выраженный европейский менталитет: общение с футболистами, уважительное отношение. В этом плане он напоминает Коусейру. В плане тренировочного процесса ближе к Красножану: очень много упражнений на тактику и работы с мячом. Даже на сборах. Не сказать, что это легко, но все равно намного приятнее, чем просто бегать по кругу», – заявил Бурлак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Бурлак Тарас Красножан Юрий Коусейру Жозе Грасия Хави
Комментарии (1)
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Max Urbanov
1484460912
кстати, куда делся Красножан???
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