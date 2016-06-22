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Фильцов: «Коусейру у всех вызывал уважение»

22 июня 2016, 14:42
6

Голкипер тульского «Арсенала» Александр Фильцов вспомнил о Жозе Коусейру, под руководством которого он выступал в «Локомотиве».

– Кто из ваших тренеров самые интересные занятия проводил?

– Жозе Коусейру. Все было четко, по делу, плюс он большой мотиватор, пользовался у команды уважением. Среди тренеров вратарей еще отмечу помощника Коусейру – Витора Сильвестре. В команде тогда были я, Гилерме и Амельченко. По части тренировочного процесса, по части отношения к каждому голкиперу как к личности он был лучшим. Применялся индивидуальный подход. Перед началом тренировки Сильвестре ставил камеру на штатив и снимал все занятие. Потом мог вызвать к себе и наглядно показать, где и в чем тебе нужно сделать по-другому. Все тренировки были разнообразные, упражнения всегда менялись. Если завтра игра, то на вечер тебе дают флешку с видеонарезкой, как соперник атакует, как подает угловые. Допустим, у «Локомотива» будет соперник ЦСКА. Коусейру со своим штабом садится и разбирает, как противник строит игру, кто куда пасует, и таким образом мы всю неделю готовимся под ЦСКА. Если соперник, к примеру, часто использует навесы с фланга, нас тоже нагружают этим компонентом.

– Не могу тогда не спросить, почему у Коусейру и его бригады не получилось?

– Я считаю, что все получилось. Да, концовка не удалась. Но человек проработал меньше года, а сколько вывел в состав русских футболистов. И играли мы в целом положительно. Коусейру у всех вызывал уважение: у болельщиков, у игроков, у жен, у подруг, у родителей. Если бы зависело от меня, я бы оставил его и дальше работать.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Фильцов Александр Коусейру Жозе
Комментарии (6)
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Etiainen
1466596087
ооооо Саня, какие люди) давно о нем не слышал)))
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Sanloko
1466599871
потому что СмороЦСКАя........
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MrVanes-Zenit
1466607067
И правда отличный тренер был
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Joker Loko
1466614606
хороший тренер!
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zra78
1466660516
Да когда же эту с... уволят
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Саладин
1466672882
полностью согласен. когда он бурлака и беляева в основу поставил, подумал наконец то... Но гадкая оля опять какнула
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