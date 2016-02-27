Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «В «Локомотиве» не с тренерами беда, а с руководством»

Семин: «В «Локомотиве» не с тренерами беда, а с руководством»

27 февраля 2016, 13:59
9

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказал свое мнение о нынешнем положении дел в стане железнодорожников.

– Как вам нынешний "Локомотив"?

Игорь Черевченко помогал многим тренерам, в том числе мне, накопил громадный опыт. Но некоторые ситуации в "Локомотиве", наверное, зависят не от тренера. Разве Славен Билич плохой специалист? Но он в этом клубе себя не реализовал. Мы не можем сказать, что Кучук, Красножан, Коусейру, Семин плохие тренеры. Каждый добивался успехов, но только не в "Локомотиве" последнего времени. Может, тогда это связано не с тренерами, а с теми, кто руководит клубом? У "Локомотива" был громадный бюджет, почти как у "Зенита", но в последнее время, кроме Кубка России, он ничего не выиграл.

– У вас есть претензии к руководству клуба?

– Решение продать Ниасса! "Локомотив" борется за путевку в Лигу чемпионов, плюс играет в Лиге Европы – и расстается с самым важным для атаки футболистом! Игроки думают: "Если лучшего продают, наверное, результат большой роли не играет". Понятно, деньги нужны, но есть же другой путь – продать три-четыре менее важных для команды игрока и заработать такую же сумму. Ниасс так же важен для "Локомотива", как Чорлука или Гилерме, такие игроки решают исходы матчей, их нельзя трогать.

– Но игроки приходят и уходят…

– ЦСКА мог продать Мусу, но в клубе знают – им надо выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов и уже там заработать деньги. Может, в Лиге чемпионов "Локомотив" получил бы больше, чем на продаже Ниасса?

Но решение принято и что может сделать Черевченко? А в случае чего виноватым сделают его. Может, все-таки другие люди в "Локо" виноваты? Они же тренеров подбирают. Видимо, они ошибаются, раз столько тренеров ничего не добились и столько неустоек заплачено. Может, председателю совета директоров и президенту "Локомотива" было бы правильней уйти вместе с тренером? Ответственность-то общая. У РЖД новые руководители, может, у них на эту ситуацию будет новый взгляд? Прежние-то ни в одном виде спорта ничего не выиграли.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ниасс Умар Красножан Юрий Билич Славен Семин Юрий Коусейру Жозе Кучук Леонид Черевченко Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Etiainen
1456573795
эх Палыч, ни для кого это не секрет...
Ответить
RussianHorse
1456576114
Да,бабу давно уже пора убрать.
Ответить
Финт
1456576936
Продали,они его дорого очень 18 млн по моему,за эту сумму можно купить 2-3 нормальных игрока атаки,а это уже как скауты справятся .
Ответить
Aztec58
1456576981
За Сёмина говорит обида, ага. Реального состояния дел в Локо он не ведает, но лучше всех знает как и когда нужно было продать Ниасса. Может новые руководители РЖД этого и захотели.
Ответить
Финт
1456576994
Пришли: в Коченков («Краснодар», вернулся из аренды) п Игнатьев («Кубань»), н Хенти («Олимпия») Ушли: н Ниасс («Эвертон»), п Буссуфа («Гент»), Ан. Миранчук («Левадия», аренда), п С. Макаров («Минск», аренда) мда))
Ответить
APchelov
1456578927
И пускай канают )
Ответить
Диктор
1456583848
Хорошо сказал-в точку.
Ответить
Главные новости
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
1
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
3
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
Все новости
Все новости
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
3
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
3
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
5
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
1
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
10
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
25
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+