Семин: «В «Локомотиве» не с тренерами беда, а с руководством»

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказал свое мнение о нынешнем положении дел в стане железнодорожников.

– Как вам нынешний "Локомотив"?

– Игорь Черевченко помогал многим тренерам, в том числе мне, накопил громадный опыт. Но некоторые ситуации в "Локомотиве", наверное, зависят не от тренера. Разве Славен Билич плохой специалист? Но он в этом клубе себя не реализовал. Мы не можем сказать, что Кучук, Красножан, Коусейру, Семин плохие тренеры. Каждый добивался успехов, но только не в "Локомотиве" последнего времени. Может, тогда это связано не с тренерами, а с теми, кто руководит клубом? У "Локомотива" был громадный бюджет, почти как у "Зенита", но в последнее время, кроме Кубка России, он ничего не выиграл.

– У вас есть претензии к руководству клуба?

– Решение продать Ниасса! "Локомотив" борется за путевку в Лигу чемпионов, плюс играет в Лиге Европы – и расстается с самым важным для атаки футболистом! Игроки думают: "Если лучшего продают, наверное, результат большой роли не играет". Понятно, деньги нужны, но есть же другой путь – продать три-четыре менее важных для команды игрока и заработать такую же сумму. Ниасс так же важен для "Локомотива", как Чорлука или Гилерме, такие игроки решают исходы матчей, их нельзя трогать.

– Но игроки приходят и уходят…

– ЦСКА мог продать Мусу, но в клубе знают – им надо выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов и уже там заработать деньги. Может, в Лиге чемпионов "Локомотив" получил бы больше, чем на продаже Ниасса?

Но решение принято и что может сделать Черевченко? А в случае чего виноватым сделают его. Может, все-таки другие люди в "Локо" виноваты? Они же тренеров подбирают. Видимо, они ошибаются, раз столько тренеров ничего не добились и столько неустоек заплачено. Может, председателю совета директоров и президенту "Локомотива" было бы правильней уйти вместе с тренером? Ответственность-то общая. У РЖД новые руководители, может, у них на эту ситуацию будет новый взгляд? Прежние-то ни в одном виде спорта ничего не выиграли.