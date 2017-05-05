«Локомотив» в 2012 году мог купить Джексона Мартинеса вместо Павлюченко

Колумбийский нападающий Джексон Мартинес мог перейти в 2012 году в «Локомотив». Об этом сообщил бывший главный тренер железнодорожников Жозе Коусейру.

– Бывший спортивный директор «Локо» Кирилл Котов назвал вас тренером, который больше всего разочаровал. Сказал, вы были недовольны подписанием Павлюченко, Ещенко, Григорьева и Тигорева.

– Если выражаться мягко, у Кирилла нет того понимания игры, что есть у меня. Знаете, кто был альтернативой Павлюченко? Джексон Мартинес! Он тогда играл в Мексике. Именно наш тренерский штаб на него указал. Еще мы предложили Н’Дойе, который выступал в Дании. Но мы не занимались подписанием игроков, только указывали на кандидатуры. Кстати, Котов даже не знал, кто такой Мартинес! В итоге нападающий уехал в «Порту». Я признаю, что у нас с Котовым были разные мнения, но это нормально. Только теперь не говорите, что Полоз – плохой футболист и остальные молодые игроки «Локо» ничего не стоят. Всех их отпустил клуб! Видимо, я знал, чуть больше, чем руководство «Локо», да? А где теперь работает Котов? Думаю, тут все понятно.

И еще, одно дело общаться со Смертиным (работал советником президента по селекции – Прим.ред.), и совсем другое – с Котовым. Кирилл действовал через голову Смертина. Я очень уважаю Алексея, он всегда корректен, здраво рассуждает о футболе. А то, что делал Котов, не очень красиво.

Напомним что Мартинес перешел в «Порту» в 2012 году из «Хагуарес Чьяпас» за 11 миллионов долларов. Летом 2015-го португальский клуб продал форварда в «Атлетико» за 35 миллионов.