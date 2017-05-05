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    «Локомотив» в 2012 году мог купить Джексона Мартинеса вместо Павлюченко

    Колумбийский нападающий Джексон Мартинес мог перейти в 2012 году в «Локомотив». Об этом сообщил бывший главный тренер железнодорожников Жозе Коусейру.

    – Бывший спортивный директор «Локо» Кирилл Котов назвал вас тренером, который больше всего разочаровал. Сказал, вы были недовольны подписанием Павлюченко, Ещенко, Григорьева и Тигорева.

    – Если выражаться мягко, у Кирилла нет того понимания игры, что есть у меня. Знаете, кто был альтернативой Павлюченко? Джексон Мартинес! Он тогда играл в Мексике. Именно наш тренерский штаб на него указал. Еще мы предложили Н’Дойе, который выступал в Дании. Но мы не занимались подписанием игроков, только указывали на кандидатуры. Кстати, Котов даже не знал, кто такой Мартинес! В итоге нападающий уехал в «Порту». Я признаю, что у нас с Котовым были разные мнения, но это нормально. Только теперь не говорите, что Полоз – плохой футболист и остальные молодые игроки «Локо» ничего не стоят. Всех их отпустил клуб! Видимо, я знал, чуть больше, чем руководство «Локо», да? А где теперь работает Котов? Думаю, тут все понятно.

    И еще, одно дело общаться со Смертиным (работал советником президента по селекции – Прим.ред.), и совсем другое – с Котовым. Кирилл действовал через голову Смертина. Я очень уважаю Алексея, он всегда корректен, здраво рассуждает о футболе. А то, что делал Котов, не очень красиво.

    Напомним что Мартинес перешел в «Порту» в 2012 году из «Хагуарес Чьяпас» за 11 миллионов долларов. Летом 2015-го португальский клуб продал форварда в «Атлетико» за 35 миллионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.05.2017 13:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 мая 2017, 01:00

      Кому нужны "новости" пятилетней "свежести"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 5 мая 2017, 20:50

      если бы у бабушки был....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 мая 2017, 18:10

      Мог, но не купил

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 5 мая 2017, 16:13

      Хорошо что сейчас родственников смородской нет

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 5 мая 2017, 16:10

      В 2002 я мог пойти в юридический и стать адвокатом вместо инженера. Пздц...вымораживают подобные новости

      1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 5 мая 2017, 16:09

      да ни мелит чипухи! за все годы диктатуры смородской, Коусейру один из не многих кто делал в Локо красивую и результативную игру, пусть и не всегда было 3 очка, но не стыдно было смотреть! А Павлюха та еще ****** оказался, очень жаль( а я его считал профи(

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      Рейтинг: +80

      emdroof 5 мая 2017, 14:40

      По-моему "указать на кандидатуру" и "могли купить" это разные вещи...так можно и на Месси указать, а потом раздуть новость о том, какой бы он был отличной кандидатурой вместо какого-нибудь деревянного Ваньки

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