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  • «Локомотив» в 2012 году мог купить Джексона Мартинеса вместо Павлюченко

«Локомотив» в 2012 году мог купить Джексона Мартинеса вместо Павлюченко

5 мая 2017, 13:54
7

Колумбийский нападающий Джексон Мартинес мог перейти в 2012 году в «Локомотив». Об этом сообщил бывший главный тренер железнодорожников Жозе Коусейру.

– Бывший спортивный директор «Локо» Кирилл Котов назвал вас тренером, который больше всего разочаровал. Сказал, вы были недовольны подписанием Павлюченко, Ещенко, Григорьева и Тигорева.

– Если выражаться мягко, у Кирилла нет того понимания игры, что есть у меня. Знаете, кто был альтернативой Павлюченко? Джексон Мартинес! Он тогда играл в Мексике. Именно наш тренерский штаб на него указал. Еще мы предложили Н’Дойе, который выступал в Дании. Но мы не занимались подписанием игроков, только указывали на кандидатуры. Кстати, Котов даже не знал, кто такой Мартинес! В итоге нападающий уехал в «Порту». Я признаю, что у нас с Котовым были разные мнения, но это нормально. Только теперь не говорите, что Полоз – плохой футболист и остальные молодые игроки «Локо» ничего не стоят. Всех их отпустил клуб! Видимо, я знал, чуть больше, чем руководство «Локо», да? А где теперь работает Котов? Думаю, тут все понятно.

И еще, одно дело общаться со Смертиным (работал советником президента по селекции – Прим.ред.), и совсем другое – с Котовым. Кирилл действовал через голову Смертина. Я очень уважаю Алексея, он всегда корректен, здраво рассуждает о футболе. А то, что делал Котов, не очень красиво.

Напомним что Мартинес перешел в «Порту» в 2012 году из «Хагуарес Чьяпас» за 11 миллионов долларов. Летом 2015-го португальский клуб продал форварда в «Атлетико» за 35 миллионов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Порту Павлюченко Роман Мартинес Джексон Коусейру Жозе
Комментарии (7)
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emdroof
1493984421
По-моему "указать на кандидатуру" и "могли купить" это разные вещи...так можно и на Месси указать, а потом раздуть новость о том, какой бы он был отличной кандидатурой вместо какого-нибудь деревянного Ваньки
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lokoman92
1493989797
да ни мелит чипухи! за все годы диктатуры смородской, Коусейру один из не многих кто делал в Локо красивую и результативную игру, пусть и не всегда было 3 очка, но не стыдно было смотреть! А Павлюха та еще ****** оказался, очень жаль( а я его считал профи(
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Чермындыр
1493989839
В 2002 я мог пойти в юридический и стать адвокатом вместо инженера. Пздц...вымораживают подобные новости
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Fanfurik
1493989994
Хорошо что сейчас родственников смородской нет
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XaXatyn
1493997052
Мог, но не купил
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NEON-SM
1494006639
если бы у бабушки был....
Ответить
multiscan
1494021645
Кому нужны "новости" пятилетней "свежести"?
Ответить
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