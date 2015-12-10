Коусейру может зимой возглавить «Рубин»

Бывший наставник московского «Локомотива» Жозе Коусейру может возглавить «Рубин», сменив на посту наставника команды Валерия Чалого. В настоящее время специалист без работы.

Сам Коусейру заявил, что пока не получал официального предложения от клуба из Казани поработать с «Рубином», но признался, что был бы рад поработать с российской командой. В свою очередь, руководство «Рубина» ищет тренера, который сможет улучшить положение коллектива в чемпионате, где команда занимает в настоящее время девятое место в турнирной таблице.