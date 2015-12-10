Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Коусейру может зимой возглавить «Рубин»

    Бывший наставник московского «Локомотива» Жозе Коусейру может возглавить «Рубин», сменив на посту наставника команды Валерия Чалого. В настоящее время специалист без работы.

    Сам Коусейру заявил, что пока не получал официального предложения от клуба из Казани поработать с «Рубином», но признался, что был бы рад поработать с российской командой. В свою очередь, руководство «Рубина» ищет тренера, который сможет улучшить положение коллектива в чемпионате, где команда занимает в настоящее время девятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    lokoman92
    1449741435
    Коусейру, красавчик, он как раз подходит для рубина, он любит играть молодежкой) помню в локо он весьма хорош был, вот только жаль не дали возможности еще поработать( глядишь сейчас в сборной было бы много талантливых молодых дарований из локо)
    Ответить
    ologreds
    1694996624
    numo451485
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+