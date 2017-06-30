Коусейру отдает предпочтение Чили в финале Кубка конфедераций

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру дал свой прогноз на счет победителя кубка конфедераций. По словам португальца, он отдает предпочтение сборной Чили.

«Я делаю ставку на Чили, на ее страсть и мощь. Знаете, что мне еще понравилось в чилийцах? Когда я возглавлял молодежную сборную Португалии, мы играли против Чили на чемпионате мира в 2007 году. Уступили 0:1, гол нам забил Видаль. А еще в той команде были Алексис Санчес, Исла, Медель​. Понимаете, о чем я?

Эти ребята играют вместе больше десяти лет! Начиная с молодежного уровня. Лифт должен работать, тогда будет и результат», – заявил Коусейру.

Финальный матч Кубка конфедераций Германия – Чили состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.