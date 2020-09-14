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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 14 сентября 2020
Ростов
14.09.2020, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Х. Байрамян
90'
+2
85'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Рыбчинский
85'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Куликов
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
85'
Желтая карточка
А. Ионов
77'
74'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Шомуродов
72'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Р. Еременко
72'
68'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Ф. Камано
62'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
34
Козлов
17
Норманн
15
Глебов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
3-3-3-1
1
Гилерме
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
27
Живоглядов
25
Куликов
31
Рыбус
20
Рыбчинский
21
Миранчук
40
Камано
90
Смолов
26
Еременко
10
Мамаев
10
Мамаев
26
Еременко
14
Шомуродов
7
Полоз
7
Полоз
14
Шомуродов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
19
Байрамян
9
Тошевски
9
Тошевски
19
Байрамян
20
Рыбчинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
20
Рыбчинский
40
Камано
20
Крыховяк
20
Крыховяк
40
Камано
25
Куликов
24
Эдер
24
Эдер
25
Куликов
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Роман Тугарев
ЛВ
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
16
Андрей Савин
ВР
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
16
Андрей Савин
ВР
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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