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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 20 ноября 2010
Ростов
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
60'
Д. Блатняк
54'
Д. Сычев
62'
Родолфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Замена
Вагнер
️️️️
Родолфо
Замена
Д. Акимов
️️️️
С. Гионеа
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Ч. Янков
️️️️
А. Кульчий
ГОЛ! 1:2!
Родолфо
Пас отдал
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:1!
Д. Блатняк
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
Родолфо
ГОЛ! 0:1!
Д. Сычев
Пас отдал
Д. Лоськов
Пенальти не реализован!
Д. Лоськов
Замена
А. Гатагов
️️️️
И. Смольников
Травма
И. Смольников
Желтая карточка
И. Живанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
22
Деян Радич
ВР
14
Анри Хагуш
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
24
Александр Кульчий
(К)
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
4
Ян Дюрица
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
13
Вагнер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
4-1-3-2
22
Радич
14
Хагуш
24
Гионеа
15
Живанович
88
Григалава
8
Гацкан
24
Кульчий
8
Павленко
19
Блатняк
21
Адамов
10
Лебеденко
3-4-1-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
25
Баша
2
Родолфо
8
Смольников
4
Дюрица
23
Тарасов
55
Янбаев
88
Глушаков
10
Лоськов
0
Сычев
8
Павленко
5
Валикаев
5
Валикаев
8
Павленко
24
Кульчий
16
Янков
16
Янков
24
Кульчий
24
Гионеа
98
Акимов
98
Акимов
24
Гионеа
8
Смольников
9
Гатагов
9
Гатагов
8
Смольников
2
Родолфо
13
Вагнер
13
Вагнер
2
Родолфо
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А.Лагун (Санкт-Петербург)
А.Глот (Ярославль)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:40 (прямая)
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