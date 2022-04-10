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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 10 апреля 2022
Ростов
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив
33'
К. Щетинин
43'
М. Осипенко
61'
Д. Полоз
70'
Н. Комличенко (П)
81'
В. Изидор (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
К. Щетинин
90'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
86'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
85'
Замена
Н. Поярков
️️️️
В. Мелехин
85'
83'
Желтая карточка
Д. Баринов
81'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Изидор
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Комличенко
70'
66'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
63'
Замена
Д. Керк
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 3:0!
Д. Полоз
Пас отдал
Х. Байрамян
61'
Замена
А. Селява
️️️️
Р. Тугарев
60'
46'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Бека-Бека
46'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Я. Кухта
ГОЛ! 2:0!
М. Осипенко
Пас отдал
Д. Глебов
43'
42'
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Петров
36'
Красная карточка
Н. Тикнизян
ГОЛ! 1:0!
К. Щетинин
Пас отдал
Д. Полоз
33'
Желтая карточка
М. Осипенко
31'
30'
Желтая карточка
В. Изидор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
73
Максим Петров
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Али Соу
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
4-1-3-2
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
4
Мелехин
87
Лангович
15
Глебов
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
10
Щетинин
4-1-2-1-2
53
Худяков
27
Живоглядов
23
Мампасси
4
Едвай
21
Тикнизян
6
Баринов
6
Бека-Бека
73
Петров
10
Жемалетдинов
7
Кухта
18
Изидор
8
Тугарев
8
Селява
8
Селява
8
Тугарев
4
Мелехин
16
Поярков
16
Поярков
4
Мелехин
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
10
Щетинин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
10
Щетинин
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
73
Петров
31
Рыбус
31
Рыбус
73
Петров
7
Кухта
6
Бабкин
6
Бабкин
7
Кухта
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
22
Марадишвили
6
Бека-Бека
10
Жемалетдинов
9
Керк
9
Керк
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Никита Матюнин
ВР
1
Гилерме
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Заур Хапов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Никита Матюнин
ВР
1
Гилерме
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Заур Хапов
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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