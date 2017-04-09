Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 09 апреля 2017
Локомотив
09.04.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
85'
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
85'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Миранчук
78'
76'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Ф. Кудряшов
68'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Ерохин
65'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Майкон
64'
Желтая карточка
Д. Тарасов
41'
29'
Желтая карточка
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛАЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
17
Михалик
4
Кверквелия
34
Маргасов
29
Денисов
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Майкон
3-3-1-2-1
30
Медведев
43
Терентьев
44
Навас
32
Мевля
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
59
Миранчук
11
Касаев
11
Касаев
59
Миранчук
99
Фернандеш
21
Миранчук
21
Миранчук
99
Фернандеш
11
Майкон
8
Фарфан
8
Фарфан
11
Майкон
30
Кудряшов
28
Могилевец
28
Могилевец
30
Кудряшов
21
Ерохин
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Ерохин
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Локомотив
Ростов
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+