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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 19 октября 2018
Локомотив
19.10.2018, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
26'
А. Миранчук
60'
С. Кверквелия
27'
С. Ингасон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
90'
+3
88'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Замена
М. Лысов
️️️️
В. Чорлука
81'
Травма
В. Чорлука
79'
Желтая карточка
С. Кверквелия
77'
72'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Салетрос
69'
Желтая карточка
А. Салетрос
66'
Желтая карточка
С. Ингасон
62'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
ГОЛ! 2:1!
С. Кверквелия
60'
Желтая карточка
Д. Баринов
42'
31'
Желтая карточка
А. Гулиев
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Ингасон
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Игнатьев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
1
Гилерме
5
Хеведес
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
27
Денисов
6
Баринов
20
Крыховяк
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
3-2-3-1-1
31
Абаев
7
Скопинцев
16
Вилюш
6
Сигурдссон
18
Паршивлюк
15
Ингасон
99
Гулиев
6
Салетрос
4
Юсупов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
14
Чорлука
84
Лысов
84
Лысов
14
Чорлука
59
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
59
Миранчук
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
6
Салетрос
2
Калачев
2
Калачев
6
Салетрос
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
8
Алексей Миронов
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
92
Артем Щадин
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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