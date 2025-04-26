Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 26 апреля 2025
Ростов
26.04.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
25'
К. Щетинин
75'
А. Батраков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
88'
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Батраков
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Кучаев
83'
82'
Желтая карточка
Е. Погостнов
Желтая карточка
Роналдо
79'
Замена
А. Шамонин
️️️️
А. Сутормин
79'
Замена
А. Лангович
️️️️
Х. Байрамян
79'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Батраков
63'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
Желтая карточка
Д. Шанталий
60'
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Годяев
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
С. Пиняев
46'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Самошников
ГОЛ! 1:0!
К. Щетинин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-3-3
71
Одоевский
11
Сутормин
55
Осипенко
67
Игнатов
40
Вахания
10
Щетинин
19
Байрамян
7
Роналдо
27
Комличенко
21
Шанталий
18
Кучаев
3-3-2-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
59
Погостнов
47
Годяев
45
Сильянов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
11
Раков
10
Воробьев
19
Байрамян
87
Лангович
87
Лангович
19
Байрамян
18
Кучаев
8
Миронов
8
Миронов
18
Кучаев
11
Сутормин
91
Шамонин
91
Шамонин
11
Сутормин
71
Самошников
71
Тикнизян
71
Тикнизян
71
Самошников
83
Батраков
24
Ненахов
24
Ненахов
83
Батраков
47
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
47
Годяев
9
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
9
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
16
Офсайды
4
1
Количество передач
361
377
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Посещаемость:
16043 из 43702 зрителей (36%)
Новости команд
Все
Ростов
Локомотив
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Экс-судья РПЛ заявил об ошибке арбитра, которая помогла «Локомотиву» забить гол
Вчера, 22:42
1
Обзор матча «Локомотив» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:42
Кириченко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ростова»
Вчера, 20:31
4
«Ростов» – о спорном моменте в штрафной «Краснодара»: «Алло, Сочи, а тут смотреть не будем???»
Вчера, 19:25
5
Мусаев рассказал, чего не хватает «Краснодару»
Вчера, 19:07
5
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:11
8
Обзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:15
1
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Экс-судья РПЛ заявил об ошибке арбитра, которая помогла «Локомотиву» забить гол
Вчера, 22:42
1
Обзор матча «Локомотив» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+