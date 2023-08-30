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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 30 августа 2023
Ростов
30.08.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
24'
Е. Голенков
37'
И. Вахания
71'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
Желтая карточка
Д. Глебов
83'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Сухомлинов
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Н. Тикнизян
Замена
И. Комаров
️️️️
М. Мохеби
63'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
63'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Д. Уткин
63'
61'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
61'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
Д. Уткин
57'
Желтая карточка
Е. Голенков
52'
46'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Митай
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
В. Раков
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
40'
ГОЛ! 2:0!
И. Вахания
Пас отдал
Е. Голенков
37'
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
Пас отдал
Х. Байрамян
24'
Желтая карточка
Д. Прохин
12'
4'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-2-3-1
30
Медведев
23
Чернов
22
Семенчук
27
Прохин
40
Вахания
99
Акбашев
47
Уткин
8
Сухомлинов
19
Байрамян
9
Мохеби
69
Голенков
4-1-1-2-2
1
Гилерме
45
Сильянов
63
Кузьмичев
3
Фассон
2
Митай
93
Карпукас
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
9
Пиняев
9
Сарвели
11
Раков
9
Мохеби
10
Комаров
10
Комаров
9
Мохеби
47
Уткин
15
Глебов
15
Глебов
47
Уткин
8
Сухомлинов
8
Миронов
8
Миронов
8
Сухомлинов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
2
Митай
71
Тикнизян
71
Тикнизян
2
Митай
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
11
Раков
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
11
Раков
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ростов Арена
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