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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 31 августа 2019
Локомотив
31.08.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
81'
А. Миранчук
41'
Э. Шомуродов
58'
Э. Шомуродов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
Желтая карточка
В. Игнатьев
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Логашов
87'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:2!
А. Миранчук
Пас отдал
Ж. Мариу
81'
67'
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Саплинов
Желтая карточка
М. Рыбус
64'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Р. Жемалетдинов
60'
60'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Попов
58'
ГОЛ! 0:2!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Ионов
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Е. Чернов
39'
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Миранчук
30'
Травма
А. Миранчук
27'
26'
Желтая карточка
М. Норманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
4-1-2-2-1
23
Бабурин
78
Чистяков
6
Сигурдссон
34
Козлов
23
Чернов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
11
Ионов
55
Саплинов
14
Шомуродов
59
Миранчук
23
Мариу
23
Мариу
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
10
Жемалетдинов
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
55
Саплинов
43
Логашов
43
Логашов
55
Саплинов
71
Попов
19
Байрамян
19
Байрамян
71
Попов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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