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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 24 апреля 2019
Ростов
24.04.2019, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
39'
А. Ионов (П)
5'
Д. Фарфан
83'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
90'
+2
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
90'
+1
Желтая карточка
Гилерме
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Рыбус
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
А. Ионов
82'
Замена
К. Плиев
️️️️
А. Логашов
81'
Желтая карточка
Д. Глебов
77'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Б. Зайнутдинов
68'
Желтая карточка
А. Гацкан
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ионов
39'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
25'
20'
Желтая карточка
А. Миранчук
7'
Желтая карточка
Д. Фарфан
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
3-3-1-3
30
Песьяков
99
Новосельцев
32
Мевля
6
Сигурдссон
23
Чернов
8
Гацкан
43
Логашов
71
Попов
17
Зуев
19
Зайнутдинов
11
Ионов
3-3-3-1
1
Гилерме
5
Хеведес
4
Кверквелия
31
Рыбус
23
Тарасов
6
Баринов
20
Крыховяк
59
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
8
Фарфан
43
Логашов
15
Плиев
15
Плиев
43
Логашов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
15
Глебов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
11
Ионов
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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