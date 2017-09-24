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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 24 сентября 2017
Ростов
24.09.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
90+3'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Эдер
77'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Думбия
️️️️
Т. Калачев
75'
72'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Бухаров
68'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
63'
53'
Желтая карточка
Д. Тарасов
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Юсупов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
15
Ингасон
34
Макеев
8
Гацкан
28
Могилевец
4
Юсупов
2
Калачев
19
Байрамян
11
Ионов
11
Бухаров
3-4-1-1-1
1
Гилерме
17
Михалик
4
Кверквелия
39
Пейчинович
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
84
Лысов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
2
Калачев
7
Думбия
7
Думбия
2
Калачев
11
Бухаров
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Бухаров
17
Михалик
21
Миранчук
21
Миранчук
17
Михалик
59
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
59
Миранчук
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
88
Иван Галанин
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
88
Иван Галанин
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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