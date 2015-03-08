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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 08 марта 2015
Ростов
08.03.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
64'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
87'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
86'
Травма
Майкон
85'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
С. Азмун
83'
83'
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Думбия
70'
67'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
66'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Д. Тарасов
64'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Самедов
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Бухаров
60'
54'
Желтая карточка
Д. Тарасов
27'
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
М. Думбия
24'
Желтая карточка
Т. Калачев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
19
Милич
99
Новосельцев
15
Баштуш
26
Бордачев
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
7
Полоз
7
Думбия
11
Бухаров
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
7
Шешуков
19
Самедов
99
Фернандеш
11
Майкон
32
Шкулетич
7
Думбия
20
Азмун
20
Азмун
7
Думбия
11
Бухаров
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
23
Тарасов
11
Буссуфа
11
Буссуфа
23
Тарасов
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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