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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 06 мая 2016
Ростов
06.05.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
8'
С. Азмун
45+1'
К. Нобоа
52'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Желтая карточка
М. Думбия
90'
86'
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Логашов
Желтая карточка
С. Азмун
78'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
77'
69'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Касаев
66'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Тарасов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Ротенберг
61'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Полоз
58'
Желтая карточка
А. Гацкан
53'
52'
ГОЛ! 2:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
45'
+1
25'
Желтая карточка
А. Логашов
Желтая карточка
Баштуш
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Ф. Кудряшов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Павел Могилевец
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
30
Кудряшов
8
Гацкан
28
Ротенберг
16
Нобоа
28
Могилевец
7
Полоз
20
Азмун
4-2-2-1-1
1
Гилерме
43
Логашов
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
23
Тарасов
17
Михалик
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
28
Ротенберг
43
Терентьев
43
Терентьев
28
Ротенберг
7
Полоз
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
11
Касаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Касаев
23
Тарасов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Тарасов
43
Логашов
19
Хенти
19
Хенти
43
Логашов
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ростов - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (Санкт-Петербург)
Веретешкин Андрей (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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