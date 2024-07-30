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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 30 июля 2024
Локомотив
30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
78'
В. Раков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ростов
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Батраков
90'
+2
80'
Замена
У. Сако
️️️️
Д. Семенчук
ГОЛ! 1:0!
В. Раков
78'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Ненахов
71'
67'
Замена
И. Вахания
️️️️
И. Жбанов
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
62'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Н. Тикнизян
62'
Замена
М. Митай
️️️️
А. Карпукас
62'
60'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Зубенко
60'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
60'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
Желтая карточка
А. Карпукас
11'
10'
Желтая карточка
В. Мелехин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЦП
5
Родриго Саравия
ЦП
86
Илья Зубенко
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-3-1
13
Ханкич
22
Семенчук
4
Мелехин
23
Чернов
57
Жбанов
5
Саравия
86
Зубенко
19
Байрамян
21
Шанталий
18
Кучаев
69
Голенков
93
Карпукас
2
Митай
2
Митай
93
Карпукас
71
Тикнизян
9
Пиняев
9
Пиняев
71
Тикнизян
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
86
Зубенко
15
Глебов
15
Глебов
86
Зубенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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