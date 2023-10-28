Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 28 октября 2023
Ростов
28.10.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
3'
К. Щетинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
83'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Митай
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Е. Чернов
81'
Замена
А. Лангович
️️️️
М. Мохеби
73'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
73'
67'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Сильянов
56'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Ионов
56'
55'
Желтая карточка
М. Ненахов
48'
Желтая карточка
Д. Баринов
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
С. Пиняев
Желтая карточка
В. Мелехин
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Щетинин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К)
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
11
Ионов
10
Щетинин
9
Мохеби
69
Голенков
3-3-1-2
22
Лантратов
2
Митай
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
6
Баринов
71
Тикнизян
9
Пиняев
22
Дзюба
10
Глушенков
9
Мохеби
87
Лангович
87
Лангович
9
Мохеби
23
Чернов
43
Терентьев
43
Терентьев
23
Чернов
11
Ионов
19
Байрамян
19
Байрамян
11
Ионов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
2
Митай
22
Марадишвили
22
Марадишвили
2
Митай
9
Пиняев
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Пиняев
45
Сильянов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
45
Сильянов
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Локомотив
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Ловчев – об Овчинникове в «Локомотиве»: «Сережа свой, дайте ему поработать»
10:08
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
Вчера, 00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
25 ноября
2
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Ловчев – об Овчинникове в «Локомотиве»: «Сережа свой, дайте ему поработать»
10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+