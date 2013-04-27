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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 27 апреля 2013
Локомотив
27.04.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
20'
Д. Н'Дойе
83'
Ф. Кайседо
89'
Д. Торбинский
28'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+1
Замена
Д. Кириченко
️️️️
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 3:1!
Д. Торбинский
Пас отдал
Д. Н'Дойе
89'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Миранчук
86'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
В. Денисов
83'
73'
Желтая карточка
С. Плетикоса
70'
Желтая карточка
А. Гацкан
70'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Обинна
68'
62'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Т. Калачев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Глушаков
59'
Желтая карточка
Д. Глушаков
51'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Пас отдал
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Янбаев
20'
14'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-1-3-1
18
Крешич
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Майкон
59
Миранчук
11
Обинна
14
Н'Дойе
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
34
Маргасов
6
Беляев
0
Дьяков
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Полоз
27
Лазович
88
Глушаков
6
Торбинский
6
Торбинский
88
Глушаков
59
Миранчук
21
Оздоев
21
Оздоев
59
Миранчук
11
Обинна
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Обинна
2
Калачев
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
2
Калачев
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
8
Канга
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Канга
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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