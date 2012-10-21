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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 21 октября 2012
Ростов
21.10.2012, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Желтая карточка
А. Шешуков
90'
+4
Желтая карточка
В. Дьяков
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кочиш
90'
+1
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Ф. Синама-Понголь
90'
Желтая карточка
Д. Полоз
86'
84'
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Д. Бентли
83'
83'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
78'
Желтая карточка
Р. Циглер
73'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
72'
Желтая карточка
И. Гетигежев
69'
65'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Обинна
41'
Желтая карточка
Д. Глушаков
21'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
21
Дэвид Бентли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
19
Салата
0
Дьяков
4
Ангбва
8
Гацкан
7
Шешуков
88
Чеснаускис
21
Бентли
54
Синама-Понголь
16
Голенда
4-1-4-1
18
Крешич
38
Ещенко
14
Чорлука
4
Дюрица
3
Циглер
23
Тарасов
19
Самедов
88
Глушаков
11
Обинна
11
Майкон
14
Н'Дойе
54
Синама-Понголь
30
Кочиш
30
Кочиш
54
Синама-Понголь
21
Бентли
19
Блатняк
19
Блатняк
21
Бентли
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
11
Обинна
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Обинна
Торбинский
10
Павлюченко
10
Павлюченко
Торбинский
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Локомотив
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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