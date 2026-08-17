Матч плей-офф Лиги чемпионов между стамбульским «Фенербахче» и французским «Лионом» пройдет 18 августа в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Хозяева подходят к решающему противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и забивают в 11 встречах подряд, тогда как гости имеют проблемы на выезде в Лиге чемпионов, проигрывая в трех последних гостевых матчах. Однако в очных встречах «Лион» имеет преимущество, не проигрывая «Фенербахче» в пяти последних матчах. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – турецкий гранд, который опирается на поддержку родных трибун, или французский клуб, который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Фенербахче» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Турецкий клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. Кроме того, «Фенербахче» забивает в 11 последних матчах, а в квалификации Лиги чемпионов уверенно прошел «Штурм» (2-0 и 1-0) и «Гурник Забже» (1-0 и 1-1). Домашняя поддержка на «Шюкрю Сараджоглу» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Однако стоит отметить, что в очных встречах с «Лионом» у «Фенербахче» есть определенные проблемы – они не побеждали французский клуб в последних пяти матчах.

«Лион» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола, что является высоким показателем. Однако защита французского клуба вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В гостевых матчах Лиги чемпионов «Лион» также испытывает проблемы, проигрывая в трех последних таких встречах. В предыдущем раунде квалификации французы прошли «Спарту Прагу» (3-0 и 1-2), что подтверждает их атакующий потенциал, но проблемы в обороне могут стать фатальными против организованного «Фенербахче». В очных встречах «Лион» имеет психологическое преимущество, не проигрывая турецкому клубу в пяти последних матчах.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Фенербахче» имеет преимущество в текущей форме и защите, а также играет на своем поле. «Лион» опасен в атаке, но его оборона уязвима, а выездные матчи в Лиге чемпионов складываются для него неудачно. Учитывая эти факторы, «Фенербахче» выглядит фаворитом, хотя «Лион» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Лион» имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Фенербахче». Однако текущая форма «Фенербахче» лучше: они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и имеют надежную защиту, тогда как «Лион» пропускает в 10 из 12 последних встреч и слаб на выезде в Лиге чемпионов. Учитывая разницу в текущем состоянии и домашнюю поддержку, «Фенербахче» имеет хорошие шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в 10 из 12 последних матчей), имеют надежную защиту (0,60 пропущенных гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уязвимы в обороне (пропускают в 10 из 12 последних матчей) и слабы на выезде в Лиге чемпионов. Ожидаем, что «Фенербахче» использует свое преимущество и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Фенербахче» с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лионом» состоится 18 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.