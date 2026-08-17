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«Фенербахче» – «Лион»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

17 августа 2026 9:56
Фенербахче - Лион
18 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
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2.05
Победа «Фенербахче»
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между стамбульским «Фенербахче» и французским «Лионом» пройдет 18 августа в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Хозяева подходят к решающему противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и забивают в 11 встречах подряд, тогда как гости имеют проблемы на выезде в Лиге чемпионов, проигрывая в трех последних гостевых матчах. Однако в очных встречах «Лион» имеет преимущество, не проигрывая «Фенербахче» в пяти последних матчах. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – турецкий гранд, который опирается на поддержку родных трибун, или французский клуб, который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Фенербахче» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Турецкий клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает всего 0,60 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. Кроме того, «Фенербахче» забивает в 11 последних матчах, а в квалификации Лиги чемпионов уверенно прошел «Штурм» (2-0 и 1-0) и «Гурник Забже» (1-0 и 1-1). Домашняя поддержка на «Шюкрю Сараджоглу» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Однако стоит отметить, что в очных встречах с «Лионом» у «Фенербахче» есть определенные проблемы – они не побеждали французский клуб в последних пяти матчах.

«Лион» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола, что является высоким показателем. Однако защита французского клуба вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В гостевых матчах Лиги чемпионов «Лион» также испытывает проблемы, проигрывая в трех последних таких встречах. В предыдущем раунде квалификации французы прошли «Спарту Прагу» (3-0 и 1-2), что подтверждает их атакующий потенциал, но проблемы в обороне могут стать фатальными против организованного «Фенербахче». В очных встречах «Лион» имеет психологическое преимущество, не проигрывая турецкому клубу в пяти последних матчах.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Фенербахче» имеет преимущество в текущей форме и защите, а также играет на своем поле. «Лион» опасен в атаке, но его оборона уязвима, а выездные матчи в Лиге чемпионов складываются для него неудачно. Учитывая эти факторы, «Фенербахче» выглядит фаворитом, хотя «Лион» способен забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Лион» имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Фенербахче». Однако текущая форма «Фенербахче» лучше: они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и имеют надежную защиту, тогда как «Лион» пропускает в 10 из 12 последних встреч и слаб на выезде в Лиге чемпионов. Учитывая разницу в текущем состоянии и домашнюю поддержку, «Фенербахче» имеет хорошие шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
Лига Европы, 7 тур
Фенербахче
0 : 0
23.01.2025
Лион

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
45
Реми Химбер
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
99
Ной Нартей
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
37
Шкриньяр
15
Аке
27
Семеду
91
Канте
6
Гендузи
7
Актюркоглу
94
Талиска
11
Гринвуд
19
Мурики
3-4-2-1
1
Грейф
21
Клюйверт
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
8
Толиссо
6
Тессманн
39
Фофана
7
Нуама
17
Опенда
94
Талиска
10
Асенсио
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
7
Актюркоглу
19
Мурики
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Мурики
21
Клюйверт
22
Мата
22
Мата
21
Клюйверт
7
Нуама
26
Будаш
26
Будаш
7
Нуама
23
Мортон
2
Бидструп
2
Бидструп
23
Мортон
Остались в запасе
Фенербахче
Лион
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Айкют Кочаман
45
Реми Химбер
ЛВ
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
13
Закари Атекаме
ПЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
99
Ной Нартей
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Tarik Ãetin
ВР
75
Kuzey Sapaz
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
45
Реми Химбер
ЛВ
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
13
Закари Атекаме
ПЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
99
Ной Нартей
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фенербахче
Точно не сыграют
Мерт Гюнок
ВР
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Emre Demir
ЦФ
Диего Карлос
ЦЗ
Омар Файед
ЦЗ
Огнен Мимович
ПЗ
Джейден Остерволде
ПЗ
Родриго Бекао
ЦЗ
Дженгиз Ундер
ПВ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
A. Yesilyurt
Доминик Ливакович
ВР
Лион
Точно не сыграют
Халис Мера
ЦП
Павел Шулц
АП
Николас Тальяфико
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в 10 из 12 последних матчей), имеют надежную защиту (0,60 пропущенных гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уязвимы в обороне (пропускают в 10 из 12 последних матчей) и слабы на выезде в Лиге чемпионов. Ожидаем, что «Фенербахче» использует свое преимущество и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Фенербахче» с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лионом» состоится 18 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Фенербахче» – «Лион»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

2.05
Победа «Фенербахче»
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Лион Фенербахче
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