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«Родина» – «Оренбург»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России 2026/2027

17 августа 2026 9:55
Родина - Оренбург
18 авг. 2026, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа A, 2 тур
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2.55
Победа «Родины»
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Родиной» и «Оренбургом» пройдет 18 августа в Химках на «Арене Химки». Хозяева подходят к кубковому противостоянию с отличной домашней статистикой – они не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле и демонстрируют высокую результативность, тогда как гости испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в девяти последних встречах. Обе команды встречаются впервые в официальных матчах, что добавляет интриги. Сможет ли «Родина» использовать фактор домашнего поля и продолжить свою успешную серию, или «Оренбург» преподнесет сюрприз в кубковом матче?

Кто победит в матче

В пользу «Родины» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующая мощь. Московский клуб не проигрывает в девяти из десяти последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Родина» забивает в четырех последних матчах и уже в этом сезоне уверенно разгромила «Рубин» в Кубке России (5-0). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, что делает их уязвимыми перед атаками соперника. В последнем туре РПЛ «Родина» сыграла результативную ничью с «Акроном» (3-3), что подтверждает их атакующий потенциал, но также и проблемы в обороне.

«Оренбург» подходит к матчу с определенными проблемами в защите – команда пропускает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,20 гола. Однако в атаке оренбуржцы стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. В Кубке России команда уступила «Спартаку» (1-5), но в чемпионате показывает неплохие результаты: ничьи с «Рубином» (1-1) и «Локомотивом» (1-1), а также победа над «Ростовом» (2-1). В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но кубковый характер матча может нивелировать разницу в классе.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Родина» имеет преимущество за счет домашней поддержки и более высокой результативности, тогда как «Оренбург» полагается на свои атакующие возможности, но страдает в обороне. Учитывая, что «Родина» редко проигрывает дома и много забивает, она выглядит фаворитом в этом матче, хотя «Оренбург» способен забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Родины» на домашнем стадионе впечатляет – девять матчей без поражений из десяти, тогда как «Оренбург» пропускает почти в каждом матче. Учитывая кубковый характер и разницу в домашней форме, «Родина» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 2 (67%)
4
Забитых мячей
8
1.33
В среднем за матч
2.67
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
75
Артем Мещанинов
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
23
Кирилл Ушатов
ЛЗ
5
Денис Мушкарин
ПЗ
55
Митя Крижан
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ПЗ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЛП
72
Астемир Гордюшенко
ПП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЛЗ
78
Руслан Куль
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
65
Иван Иващенко
ПЗ
21
Бенхамин Бош
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ПЗ
77
Андрей Касаджиков
ЛП
11
Егор Назаренко
ПП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Родина
38
Леон Мусаев
ЦЗ
1
Сергей Айдаров
ЦЗ
71
Илья Свинов
ЦЗ
85
Артем Бескибальный
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Солтмурад Бакаев
ЦЗ
8
Икер Посо
ЦЗ
77
Артур Гарибян
ЦЗ
9
Артем Максименко
ЦЗ
Оренбург
53
Вячеслав Коробов
ЦЗ
30
Гедеон Гузина
ЦЗ
1
Богдан Овсянников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ЦЗ
24
Максим Сивис
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
7
Джерссон Гонсалес
ЦЗ
8
Дамиан Пуэбла
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
3-2-2-2
13
Волков
55
Крижан
75
Мещанинов
49
Дятлов
23
Ушатов
5
Егорычев
18
Абдусаламов
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
95
Сиссоко
3-2-2-1
95
Ходанович
59
Сыщенко
78
Куль
38
Касимов
18
Васильев
3
Ведерников
11
Назаренко
77
Касаджиков
19
Жезус
95
Сиссоко
38
Мусаев
38
Мусаев
95
Сиссоко
75
Мещанинов
19
Тананеев
19
Тананеев
75
Мещанинов
72
Гордюшенко
17
Бакаев
17
Бакаев
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
9
Максименко
9
Максименко
18
Абдусаламов
77
Касаджиков
30
Гузина
30
Гузина
77
Касаджиков
21
Бош
7
Гонсалес
7
Гонсалес
21
Бош
11
Назаренко
8
Пуэбла
8
Пуэбла
11
Назаренко
18
Васильев
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
18
Васильев
78
Куль
63
Минатулаев
63
Минатулаев
78
Куль
Остались в запасе
Родина
Оренбург
1
Сергей Айдаров
ЦЗ
71
Илья Свинов
ЦЗ
85
Артем Бескибальный
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
8
Икер Посо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
53
Вячеслав Коробов
ЦЗ
1
Богдан Овсянников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ЦЗ
24
Максим Сивис
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ЦЗ
71
Илья Свинов
ЦЗ
85
Артем Бескибальный
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
8
Икер Посо
ЦЗ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ЦЗ
1
Богдан Овсянников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ЦЗ
24
Максим Сивис
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Родины» в основное время. Хозяева имеют впечатляющую домашнюю форму (не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле), высокую результативность (2,40 гола за игру) и уже уверенно прошли в Кубке «Рубин». Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в домашней поддержке. Ожидаем, что «Родина» продолжит свою успешную серию и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Родины» с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Родиной» и «Оренбургом» состоится 18 августа 2026 года в Химках на «Арене Химки» и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.

«Родина» – «Оренбург»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

2.55
Победа «Родины»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Оренбург Родина
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