Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Родиной» и «Оренбургом» пройдет 18 августа в Химках на «Арене Химки». Хозяева подходят к кубковому противостоянию с отличной домашней статистикой – они не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле и демонстрируют высокую результативность, тогда как гости испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в девяти последних встречах. Обе команды встречаются впервые в официальных матчах, что добавляет интриги. Сможет ли «Родина» использовать фактор домашнего поля и продолжить свою успешную серию, или «Оренбург» преподнесет сюрприз в кубковом матче?

Кто победит в матче

В пользу «Родины» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующая мощь. Московский клуб не проигрывает в девяти из десяти последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Родина» забивает в четырех последних матчах и уже в этом сезоне уверенно разгромила «Рубин» в Кубке России (5-0). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, что делает их уязвимыми перед атаками соперника. В последнем туре РПЛ «Родина» сыграла результативную ничью с «Акроном» (3-3), что подтверждает их атакующий потенциал, но также и проблемы в обороне.

«Оренбург» подходит к матчу с определенными проблемами в защите – команда пропускает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,20 гола. Однако в атаке оренбуржцы стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. В Кубке России команда уступила «Спартаку» (1-5), но в чемпионате показывает неплохие результаты: ничьи с «Рубином» (1-1) и «Локомотивом» (1-1), а также победа над «Ростовом» (2-1). В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но кубковый характер матча может нивелировать разницу в классе.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Родина» имеет преимущество за счет домашней поддержки и более высокой результативности, тогда как «Оренбург» полагается на свои атакующие возможности, но страдает в обороне. Учитывая, что «Родина» редко проигрывает дома и много забивает, она выглядит фаворитом в этом матче, хотя «Оренбург» способен забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Родины» на домашнем стадионе впечатляет – девять матчей без поражений из десяти, тогда как «Оренбург» пропускает почти в каждом матче. Учитывая кубковый характер и разницу в домашней форме, «Родина» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Родины» в основное время. Хозяева имеют впечатляющую домашнюю форму (не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле), высокую результативность (2,40 гола за игру) и уже уверенно прошли в Кубке «Рубин». Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в домашней поддержке. Ожидаем, что «Родина» продолжит свою успешную серию и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Родины» с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Родиной» и «Оренбургом» состоится 18 августа 2026 года в Химках на «Арене Химки» и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.