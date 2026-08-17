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ЦСКА – «Акрон»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

17 августа 2026 9:35
ЦСКА - Акрон
18 авг. 2026, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа ЦСКА с форой (-1,5)
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» пройдет 18 августа в Москве. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в пяти последних матчах и имеют подавляющее преимущество над соперником в очных встречах (четыре победы подряд). Гости, напротив, находятся в кризисной форме – они не выигрывают в пяти последних матчах и пропускают в 11 из 13 последних встреч. Сможет ли «Акрон» преподнести сюрприз в кубковом матче, или армейцы продолжат свою победную серию в этом противостоянии и уверенно пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу ЦСКА говорит их колоссальное преимущество в очных встречах и текущая форма. Армейцы побеждают в четырех последних матчах против «Акрона» и забивают в семи последних очных встречах. Кроме того, ЦСКА не проигрывает в пяти последних матчах, а его защита выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола. В атаке команда стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,00 гола, а также забивает в пяти из семи последних матчей. В предыдущем туре РПЛ ЦСКА обыграл «Факел» (1-0), а в Кубке России уступил «Локомотиву» по пенальти, что только добавит мотивации в этом матче. При такой игре и статистике армейцы являются абсолютными фаворитами.

«Акрон» подходит к матчу в кризисной форме. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,80 гола, а также пропускают в 11 из 13 последних матчей. В атаке гости выглядят слабо – в среднем за последние пять игр они забивают 0,80 гола. В последнем туре РПЛ «Акрон» сыграл вничью с «Родиной» (3-3), а в Кубке России потерпел разгром от «Ростова» (0-4). Однако в очных встречах с ЦСКА «Акрон» забивает в шести последних матчах, что дает им надежду на гол престижа. Но против такой организованной защиты, как у армейцев, этого будет недостаточно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о тотальном превосходстве ЦСКА. Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, очных встречах и текущей форме, тогда как «Акрон» переживает кризис, много пропускает и редко побеждает. Ожидается, что ЦСКА продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА имеет подавляющее преимущество: четыре победы подряд и семь матчей с голами в ворота «Акрона». При этом «Акрон» стабильно забивает ЦСКА в шести последних очных встречах. Текущая форма ЦСКА значительно лучше – пять матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Акрон» не выигрывает в пяти матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, ЦСКА является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 6 (67%)
Ничьих - 2 (22%)
Побед - 1 (11%)
20
Забитых мячей
10
2.22
В среднем за матч
1.11
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 2
21.10.2025
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Акрон
1 : 2
04.04.2026
ЦСКА
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 1
22.01.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 2
21.10.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 1
24.08.2025
Акрон
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон
1 : 2
16.03.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 0
24.08.2024
Акрон
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ПЗ
90
Матвей Лукин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ЛП
17
Кирилл Глебов
ЛП
31
Матвей Кисляк
ЦП
18
Данила Козлов
ПП
37
Энрике Кармо
ПП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
19
Марат Бокоев
ЛЗ
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
67
Никита Платон
ЛП
10
Кевин Аревало
ЛП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
81
Никита Базилевский
ПП
69
Арсений Дмитриев
ПП
39
Назар Макеев
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
ЦСКА
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Матеус Алвес
ЦЗ
32
Лусиано Гонду
ЦЗ
20
Матия Попович
ЦЗ
84
Александр Вакулич
ЦЗ
10
Иван Обляков
ЦЗ
3
Данил Круговой
ЦЗ
22
Милан Гайич
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
85
Егор Бесаев
ЦЗ
Акрон
98
Роман Волочай
ВР
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
11
Беншимоль
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦЗ
21
Роберто Фернандес
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦЗ
99
Дуду Родригес
ЦЗ
4-5-1
39
Бориско
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
2
Рейс
90
Лукин
17
Глебов
18
Козлов
6
Баринов
31
Кисляк
37
Кармо
11
Мусаев
4-5-1
32
Тереховский
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
89
Попенков
69
Дмитриев
81
Базилевский
67
Платон
80
Хосонов
10
Аревало
39
Макеев
37
Кармо
7
Алвес
7
Алвес
37
Кармо
11
Мусаев
32
Гонду
32
Гонду
11
Мусаев
52
Бандикян
20
Попович
20
Попович
52
Бандикян
18
Козлов
10
Обляков
10
Обляков
18
Козлов
2
Рейс
3
Круговой
3
Круговой
2
Рейс
24
Неделчару
26
Эсковаль
26
Эсковаль
24
Неделчару
80
Хосонов
8
Бистрович
8
Бистрович
80
Хосонов
67
Платон
15
Лончар
15
Лончар
67
Платон
19
Бокоев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
19
Бокоев
69
Дмитриев
99
Родригес
99
Родригес
69
Дмитриев
Остались в запасе
ЦСКА
Акрон
4
Жоао Виктор
ЦЗ
84
Александр Вакулич
ЦЗ
22
Милан Гайич
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
85
Егор Бесаев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
98
Роман Волочай
ВР
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
11
Беншимоль
ЦЗ
21
Роберто Фернандес
ЦЗ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
4
Жоао Виктор
ЦЗ
84
Александр Вакулич
ЦЗ
22
Милан Гайич
ЦЗ
62
Имран Фиров
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
85
Егор Бесаев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Роман Волочай
ВР
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
11
Беншимоль
ЦЗ
21
Роберто Фернандес
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Срджан Благоевич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с разницей минимум в два мяча. Армейцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах (четыре победы подряд), находятся в отличной форме (пять матчей без поражений) и играют на своем поле. Гости, напротив, переживают кризис (пять матчей без побед), много пропускают (2,80 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что ЦСКА продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Акроном» состоится 18 августа 2026 года в Москве и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

ЦСКА – «Акрон»: смотреть онлайн

2.15
Победа ЦСКА с форой (-1,5)
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
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