Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» пройдет 18 августа в Москве. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в пяти последних матчах и имеют подавляющее преимущество над соперником в очных встречах (четыре победы подряд). Гости, напротив, находятся в кризисной форме – они не выигрывают в пяти последних матчах и пропускают в 11 из 13 последних встреч. Сможет ли «Акрон» преподнести сюрприз в кубковом матче, или армейцы продолжат свою победную серию в этом противостоянии и уверенно пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу ЦСКА говорит их колоссальное преимущество в очных встречах и текущая форма. Армейцы побеждают в четырех последних матчах против «Акрона» и забивают в семи последних очных встречах. Кроме того, ЦСКА не проигрывает в пяти последних матчах, а его защита выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола. В атаке команда стабильна – в среднем за последние пять игр она забивает 1,00 гола, а также забивает в пяти из семи последних матчей. В предыдущем туре РПЛ ЦСКА обыграл «Факел» (1-0), а в Кубке России уступил «Локомотиву» по пенальти, что только добавит мотивации в этом матче. При такой игре и статистике армейцы являются абсолютными фаворитами.

«Акрон» подходит к матчу в кризисной форме. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,80 гола, а также пропускают в 11 из 13 последних матчей. В атаке гости выглядят слабо – в среднем за последние пять игр они забивают 0,80 гола. В последнем туре РПЛ «Акрон» сыграл вничью с «Родиной» (3-3), а в Кубке России потерпел разгром от «Ростова» (0-4). Однако в очных встречах с ЦСКА «Акрон» забивает в шести последних матчах, что дает им надежду на гол престижа. Но против такой организованной защиты, как у армейцев, этого будет недостаточно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о тотальном превосходстве ЦСКА. Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, очных встречах и текущей форме, тогда как «Акрон» переживает кризис, много пропускает и редко побеждает. Ожидается, что ЦСКА продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА имеет подавляющее преимущество: четыре победы подряд и семь матчей с голами в ворота «Акрона». При этом «Акрон» стабильно забивает ЦСКА в шести последних очных встречах. Текущая форма ЦСКА значительно лучше – пять матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Акрон» не выигрывает в пяти матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, ЦСКА является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с разницей минимум в два мяча. Армейцы имеют подавляющее преимущество в очных встречах (четыре победы подряд), находятся в отличной форме (пять матчей без поражений) и играют на своем поле. Гости, напротив, переживают кризис (пять матчей без побед), много пропускают (2,80 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что ЦСКА продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) с коэффициентом 2.15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Акроном» состоится 18 августа 2026 года в Москве и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.