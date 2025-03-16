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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - ЦСКА
Акрон - ЦСКА: обзор матча 16 марта 2025
Акрон
16.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
64'
В. Хубулов
36'
К. Глебов
60'
С. Гуарирапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - ЦСКА
Желтая карточка
В. Москвичев
90'
+5
Замена
В. Москвичев
️️️️
А. Джурасович
89'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
К. Савичев
77'
77'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
77'
69'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
К. Глебов
ГОЛ! 1:2!
В. Хубулов
Пас отдал
М. Кузьмин
64'
63'
Желтая карточка
М. Кисляк
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Пестряков
62'
Замена
К. Данилин
️️️️
Р. Эсковаль
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Гуарирапа
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Глебов
Пас отдал
М. Кисляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-4-2-1
13
Волков
24
Неделчару
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
4
Савичев
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
8
Бистрович
17
Глебов
10
Обляков
10
Жемалетдинов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4
Савичев
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
4
Савичев
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
71
Пестряков
8
Хубулов
8
Хубулов
71
Пестряков
26
Эсковаль
23
Данилин
23
Данилин
26
Эсковаль
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Акрон - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Количество передач
379
477
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Коптев)
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