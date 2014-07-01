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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Швейцария
Аргентина - Швейцария: обзор матча 01 июля 2014
Аргентина
01.07.2014, вторник, 20:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Швейцария
118'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Швейцария
Желтая карточка
Э. Гарай
120'
+3
Желтая карточка
А. Ди Мария
119'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Месси
118'
113'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Л. Билья
️️️️
Ф. Гаго
106'
Замена
Х. Мария Басанта
️️️️
М. Рохо
105'
Желтая карточка
М. Рохо
89'
82'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Р. Паласио
️️️️
Э. Лавесси
74'
73'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
66'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Джака
35'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
8
Гекхан Инлер
(К)
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Аргентина
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
0
Родриго Паласио
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-1-1-2-2
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
17
Фернандес
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Гаго
11
Ди Мария
10
Месси
22
Лавесси
9
Игуаин
4-3-1-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
22
Шер
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
8
Инлер
18
Мехмеди
23
Шакири
19
Дрмич
16
Рохо
0
Басанта
0
Басанта
16
Рохо
5
Гаго
5
Билья
5
Билья
5
Гаго
22
Лавесси
0
Паласио
0
Паласио
22
Лавесси
10
Джака
16
Фернандес
16
Фернандес
10
Джака
18
Мехмеди
15
Джемаили
15
Джемаили
18
Мехмеди
19
Дрмич
9
Сеферович
9
Сеферович
19
Дрмич
Остались в запасе
Аргентина
Швейцария
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Аргентина - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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