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    Алехандро Сабелья

    Тренер
    Имя Алехандро
    Фамилия Сабелья
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 5 декабря 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аргентина 3 2 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2014 Румыния 0 : 0 Аргентина
    05.06.2014 Аргентина 3 : 0 Тринидад и Тобаго
    07.06.2014 Аргентина 2 : 0 Словения
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