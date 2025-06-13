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Прогноз на точный счёт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года

13 июня 2025 9:16
Крылья Советов-2 - Оренбург-2
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Оренбурга-2»
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15 июня в 10-м туре Второй лиги Б в Самаре пройдeт интересное противостояние между «Крыльями Советов-2» и «Оренбургом-2». Молодeжные команды показывают разные результаты в текущем розыгрыше: одни застряли в зоне неуверенных выступлений, а другие идут в лидирующей группе и продолжают беспроигрышную серию.

«Крылья Советов-2»

Резервный состав самарцев откровенно буксует в последних матчах. Команда не побеждает уже шесть туров подряд, набрав в этом отрезке всего три очка. Последнее поражение от «Челябинска-2» (0:1) стало пятым матчем подряд, где «Крылья» не могут отличиться больше одного раза. За последние пять туров у команды всего два забитых мяча – 0.4 в среднем за игру. При этом защита действует более или менее стабильно – 5 пропущенных голов (1.0 за матч), но надeжностью оборону назвать нельзя: пропущено в 7 последних матчах.

Главной атакующей надеждой остаeтся Павел Попов – 5 голов в 8 матчах, однако без поддержки партнeров его результативность не решает судьбу матчей.

«Оренбург-2»

Молодeжка из Оренбурга уверенно набирает очки и занимает 4-е место с 17 баллами. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд в рамках Второй лиги – это внушительная серия, которую нельзя игнорировать при оценке шансов. «Оренбург-2» регулярно забивает: 10 голов в последних 5 матчах – в среднем по 2 мяча за игру. Правда, и оборона не идеальна – 6 пропущенных (1.2 в среднем). Команда умеет переламывать игру, не боится прессинга и проводит результативные матчи.

Факты о командах

«Крылья Советов-2»

  • Без побед в 6 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 2 забитых гола в 5 играх
  • 5 пропущенных (в среднем 1.0 за игру)

«Оренбург-2»

  • Беспроигрышная серия – 13 матчей
  • Забивает в 6 последних турах
  • 10 голов за 5 матчей (2.0 в среднем)
  • Пропускает в 4 последних играх (1.2 в среднем)

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
5
Забитых мячей
5
1.25
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Оренбург-2
2 : 1
12.10.2024
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
06.07.2024
Оренбург-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Крылья Советов-2
2 : 0
29.04.2018
Оренбург-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Оренбург-2
2 : 0
13.09.2017
Крылья Советов-2

Прогноз на матч

Форма и статистика команд говорят в пользу гостей. «Оренбург-2» на ходу, показывает стабильную и результативную игру, в то время как «Крылья Советов-2» не могут выйти из затяжного кризиса. При этом самарцы редко проигрывают крупно и способны дать бой на своeм поле. Исходя из текущих показателей, вполне логичным выглядит умеренно результативный матч с победой гостей в один мяч. Возможен сценарий 2:1 в пользу «Оренбурга-2».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Оренбурга-2» – коэффициент 6.00
  • Победа «Оренбурга-2» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Оренбурга-2» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Оренбурга-2»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Оренбург-2 Крылья Советов-2
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