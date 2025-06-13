15 июня в 10-м туре Второй лиги Б в Самаре пройдeт интересное противостояние между «Крыльями Советов-2» и «Оренбургом-2». Молодeжные команды показывают разные результаты в текущем розыгрыше: одни застряли в зоне неуверенных выступлений, а другие идут в лидирующей группе и продолжают беспроигрышную серию.

«Крылья Советов-2»

Резервный состав самарцев откровенно буксует в последних матчах. Команда не побеждает уже шесть туров подряд, набрав в этом отрезке всего три очка. Последнее поражение от «Челябинска-2» (0:1) стало пятым матчем подряд, где «Крылья» не могут отличиться больше одного раза. За последние пять туров у команды всего два забитых мяча – 0.4 в среднем за игру. При этом защита действует более или менее стабильно – 5 пропущенных голов (1.0 за матч), но надeжностью оборону назвать нельзя: пропущено в 7 последних матчах.

Главной атакующей надеждой остаeтся Павел Попов – 5 голов в 8 матчах, однако без поддержки партнeров его результативность не решает судьбу матчей.

«Оренбург-2»

Молодeжка из Оренбурга уверенно набирает очки и занимает 4-е место с 17 баллами. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд в рамках Второй лиги – это внушительная серия, которую нельзя игнорировать при оценке шансов. «Оренбург-2» регулярно забивает: 10 голов в последних 5 матчах – в среднем по 2 мяча за игру. Правда, и оборона не идеальна – 6 пропущенных (1.2 в среднем). Команда умеет переламывать игру, не боится прессинга и проводит результативные матчи.

Факты о командах

«Крылья Советов-2»

Без побед в 6 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

2 забитых гола в 5 играх

5 пропущенных (в среднем 1.0 за игру)

«Оренбург-2»

Беспроигрышная серия – 13 матчей

Забивает в 6 последних турах

10 голов за 5 матчей (2.0 в среднем)

Пропускает в 4 последних играх (1.2 в среднем)

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 5 Забитых мячей 5 1.25 В среднем за матч 1.25 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур Оренбург-2 2 : 1 Крылья Советов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур Крылья Советов-2 2 : 1 Оренбург-2 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Крылья Советов-2 2 : 0 Оренбург-2 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Оренбург-2 2 : 0 Крылья Советов-2

Прогноз на матч

Форма и статистика команд говорят в пользу гостей. «Оренбург-2» на ходу, показывает стабильную и результативную игру, в то время как «Крылья Советов-2» не могут выйти из затяжного кризиса. При этом самарцы редко проигрывают крупно и способны дать бой на своeм поле. Исходя из текущих показателей, вполне логичным выглядит умеренно результативный матч с победой гостей в один мяч. Возможен сценарий 2:1 в пользу «Оренбурга-2».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки: