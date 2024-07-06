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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Крылья Советов-2 - Оренбург-2
Крылья Советов-2 - Оренбург-2: обзор матча 06 июля 2024
Крылья Советов-2
06.07.2024, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крылья Советов-2 - Оренбург-2
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Матчи команд
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
3 : 1
01.11.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Крылья Советов-2
2 : 3
11.10.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Челябинск-2
1 : 2
01.11.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
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