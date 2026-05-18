Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Оренбург-2: обзор матча 18 мая 2026

Крылья Советов-2
18.05.2026, понедельник, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
56
Артем Радаев
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ПЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
65
Илья Грибакин
ЛП
86
Самид Самедов
ЛП
35
Арсений Абзалилов
ЦП
79
Ирлан Хугаев
ПП
73
Шодибек Шарипов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Оренбург-2
95
Андрей Ходанович
ВР
97
Сергей Кажура
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЛЗ
96
Кирилл Дударин
ЛЗ
66
Леонид Иванов
ПЗ
87
Олег Некрасов
ПЗ
91
Иван Морозов
ПЗ
67
Ярослав Питинцев
ЛП
70
Данил Капустянский
ЦП
22
Михаил Пыхчеев
ПП
83
Дмитрий Черкасов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Крылья Советов-2
40
Никита Бекетов
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
91
Владимир Игнатенко
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Оренбург-2
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
68
Иван Гулько
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
4-5-1
1
Недоспасов
33
Лысов
50
Трунтаев
56
Радаев
92
Эскеров
86
Самедов
79
Хугаев
65
Грибакин
35
Абзалилов
73
Шарипов
97
Бодров
3-2-3-1
95
Ходанович
87
Некрасов
97
Кажура
34
Зверев
91
Морозов
96
Дударин
22
Пыхчеев
70
Капустянский
67
Питинцев
83
Черкасов
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Оренбург-2
40
Никита Бекетов
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
91
Владимир Игнатенко
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
68
Иван Гулько
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
40
Никита Бекетов
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
91
Владимир Игнатенко
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Остались в запасе
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
68
Иван Гулько
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Крылья Советов-2 - Оренбург-2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+