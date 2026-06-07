Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин-2 - Челябинск-2: обзор матча 07 июня 2026

Рубин-2
07.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
1 : 2
Завершен
Челябинск-2
90+4' И. Балясников
16' Н. Зырянов 68' А. Пашков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин-2 - Челябинск-2
Завершен
ГОЛ! 1:2! Илья Балясников
Пас отдал Рамиль Калмурзин
90' +4
86'
Замена
Артем Пермяков ️️️️➡️️ Денис Фирсов
84'
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Никита Зырянов
79'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Всеволод Бураджиев
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Дамир Багаутдинов
74'
73'
Желтая карточка
Марк Каптинар
73'
Желтая карточка
Никита Зырянов
Желтая карточка
Илья Балясников
73'
Желтая карточка
Илья Иванов
73'
68'
ГОЛ! 0:2! Александр Пашков
Пас отдал Дмитрий Юдин
Замена
Арсений Толстов ️️️️➡️️ Егор Чумарин
61'
59'
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Илья Юрин
Желтая карточка
Айдар Сайфутдинов
55'
Замена
Илья Балясников ️️️️➡️️ Даниил Кирягин
47'
Замена
Рамиль Калмурзин ️️️️➡️️ Адель Гайнулин
46'
Замена
Риваль Гумеров ️️️️➡️️ Савва Чернов
46'
Желтая карточка
Адель Гайнулин
24'
16'
ГОЛ! 0:1! Никита Зырянов
Пас отдал Марк Каптинар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ВР
3
Иван Сергеев
ЛЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЛЗ
95
Илья Иванов
ЛЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
84
Даниил Кирягин
ПЗ
20
Адель Гайнулин
ПЗ
29
Рамазан Ахметов
ПЗ
97
Егор Чумарин
ЦП
80
Савва Чернов
ЦФ
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
89
Илья Юрин
ЛЗ
68
Марк Каптинар
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ПЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
83
Арсений Ефремов
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
9
Никита Зырянов
ПП
97
Александр Чемасов
ЦФ
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Рубин-2
77
Риваль Гумеров
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
58
Рамиль Калмурзин
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
Челябинск-2
67
Александр Пашков
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
3-2-1-2
91
Хайрулин
3
Сергеев
34
Сайфутдинов
42
Багаутдинов
95
Иванов
29
Ахметов
97
Чумарин
55
Галимуллин
80
Чернов
3-2-2-2
16
Мележечкин
12
Новосад
89
Юрин
68
Каптинар
83
Ефремов
84
Фирсов
9
Зырянов
92
Юдин
71
Бураджиев
97
Чемасов
80
Чернов
77
Гумеров
77
Гумеров
80
Чернов
97
Чумарин
6
Толстов
6
Толстов
97
Чумарин
42
Багаутдинов
47
Киселенко
47
Киселенко
42
Багаутдинов
20
Гайнулин
58
Калмурзин
58
Калмурзин
20
Гайнулин
84
Кирягин
74
Балясников
74
Балясников
84
Кирягин
89
Юрин
67
Пашков
67
Пашков
89
Юрин
84
Фирсов
80
Пермяков
80
Пермяков
84
Фирсов
71
Бураджиев
75
Шагеев
75
Шагеев
71
Бураджиев
9
Зырянов
76
Козлов
76
Козлов
9
Зырянов
Остались в запасе
Рубин-2
Челябинск-2
17
Илья Яковлев
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
17
Илья Яковлев
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча Рубин-2 - Челябинск-2
4
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
15
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
1
6
Информация о матче
Главный судья:
L. Tarbeeva
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин-2
Челябинск-2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Рубин-2
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+