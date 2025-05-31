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Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:49
Волна - Оренбург-2
01 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны»
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1 июня в рамках 8 тура Второй лиги Б на стадионе «Волна» встретятся две команды, претендующие на лидирующие позиции – «Волна» и «Оренбург-2». Обе команды подходят к очному противостоянию с одинаковым количеством очков, что делает матч особенно принципиальным. Каждая из них демонстрирует стабильную форму, умело чередуя надeжность в обороне с эффективными действиями в атаке.

«Волна»

После 7 туров «Волна» набрала 13 очков и занимает 4 место. Команда демонстрирует уверенный футбол и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч. Впечатляет и результативная серия – в 23 матчах подряд «Волна» забивает минимум один мяч. За последние 5 игр команда отличилась 6 раз (в среднем 1.20 гола за игру), а пропустила лишь 4 (в среднем 0.80).

Особое внимание стоит уделить Игорю Белякову, который в 6 матчах уже забил 3 гола. «Волна» эффективно действует дома и регулярно создает моменты, используя фланговые проходы и активное давление в начале матчей. Оборона остаeтся достаточно стабильной, позволяя партнeрам чувствовать уверенность в атаке.

«Оренбург-2»

Резервисты из Оренбурга демонстрируют стабильный и зрелый футбол – команда не проигрывает на протяжении 11 матчей. Как и «Волна», они обладают 13 очками после 7 туров и лишь по дополнительным показателям находятся на строчку ниже – на 5 месте. В последних 5 матчах «Оренбург-2» забил 6 голов (в среднем 1.20) и пропустил 4 (в среднем 0.80).

Главной атакующей силой стал Алексей Барановский, уже отличившийся результативным действием. Команда организованна в обороне и старается играть на результат, грамотно адаптируясь к сопернику. На выезде «Оренбург-2» умеет навязать борьбу, действуя хладнокровно и эффективно.

Факты о командах:

«Волна»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 24 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 пропущенных за матч (последние 5 игр)

«Оренбург-2»

  • Не проигрывает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 пропущенных за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
3.5
В среднем за матч
1.5
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Оренбург-2
1 : 2
31.08.2024
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Волна
5 : 2
25.05.2024
Оренбург-2

Прогноз на матч «Волна» – «Оренбург-2»

Встреча обещает быть упорной. Обе команды находятся в хорошей форме и стабильно забивают. «Волна» обладает чуть большей остротой впереди, а «Оренбург-2» – лучшей организацией в обороне. Однако принимая во внимание длинную серию результативных матчей хозяев и форму гостей, можно ожидать обмен голами и минимальное преимущество одной из сторон. Учитывая статистику, домашнюю уверенность «Волны» и текущую форму, вероятен исход 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Волны» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Волны» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Оренбург-2 Волна
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