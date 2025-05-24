25 мая на стадионе «Газовик» состоится матч 7 тура Второй лиги Б между «Оренбургом-2», уверенно идущим в группе лидеров, и КДВ, набравшим неплохую форму в последних турах. Противостояние обещает быть интригующим: одна команда делает ставку на организованную игру в обороне, вторая – на опасную игру на контратаках.

«Оренбург-2»

Резервный состав «Оренбурга» уверенно начал сезон. После 6 туров команда занимает 2-е место с 12 очками, не проигрывая в последних 10 матчах турнира. При этом клуб демонстрирует качественную игру в обеих фазах: 7 голов за 5 матчей и только 3 пропущенных – в среднем 0.60 за игру. Команда стабильно забивает в трeх турах подряд и умеет гасить остроту у своих ворот.

Подопечные «Оренбурга-2» играют прагматично и редко позволяют соперникам многое. Даже против «Амкара» они добились нулевой ничьей на выезде, что подчеркивает надeжность их обороны. Линия атаки при этом не самая результативная, но предельно собранная – 1.40 гола за игру.

«КДВ»

Новичок сезона «КДВ» после неуверенного старта начал набирать обороты. Команда не проигрывает в 3 последних турах и в предыдущем матче уверенно переиграла «ФК Челябинск-2» со счeтом 4:2. Это результат, который говорит о хорошем атакующем потенциале команды, но и о проблемах в защите – за 5 последних матчей КДВ пропустил 5 голов.

Стабильности пока не хватает: нулевая ничья с «Амкаром» в 5 туре показывает, что команда может играть организованно в обороне, но сдержать соперника уровня «Оренбурга-2» на выезде будет непросто. В атаке стоит выделить Александра Громова и Антона Семенова – оба активно участвуют в розыгрышах на чужой половине поля.

Факты о командах

«Оренбург-2»

Не проигрывает 10 матчей подряд

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Забивает в 3 последних турах

«КДВ»

Не проигрывает в 3 матчах

Забивает в последних 2 матчах

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Две нулевые ничьи за последние три тура

Прогноз на матч «Оренбург-2» – «КДВ»

Форма «Оренбурга-2» говорит о высокой степени сыгранности и баланса между линиями. КДВ способен навязать борьбу, но только при условии плотной обороны, а с этим у команды всe ещe есть вопросы. Учитывая домашний статус и стабильность хозяев, они выглядят фаворитом встречи. Соперники не склонны к феерии, а больше – к контролю мяча и выжиданию шанса.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Оренбурга-2».

Рекомендованные ставки: