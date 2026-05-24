Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - КДВ: обзор матча 24 мая 2026

Оренбург-2
24.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
3 : 0
Завершен
КДВ
45' Я. Фролов 68' И. Морозов 82' И. Гулько
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - КДВ
Завершен
85'
Желтая карточка
Александр Коротаев
Желтая карточка
Николай Тюленев
82'
ГОЛ! 3:0! Иван Гулько
Пас отдал Иван Гулько
82'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Егор Анциперов
81'
Замена
Олег Некрасов ️️️️➡️️ Иван Морозов
80'
76'
Желтая карточка
Дмитрий Лаврищев
75'
Замена
Константин Антипов ️️️️➡️️ Антон Килин
ГОЛ! 2:0! Иван Морозов
Пас отдал Егор Анциперов
68'
Замена
Иван Гулько ️️️️➡️️ Ярослав Фролов
65'
62'
Замена
Олег Леонов ️️️️➡️️ Максим Палиенко
56'
Замена
Дмитрий Лаврищев ️️️️➡️️ Даниил Кондраков
Желтая карточка
Иван Морозов
49'
Желтая карточка
Данил Капустянский
49'
47'
Замена
Денис Никоноров ️️️️➡️️ Даниил Жуков
47'
Замена
Денис Степаненко ️️️️➡️️ Илья Волнов
Желтая карточка
Кирилл Дударин
46'
ГОЛ! 1:0! Ярослав Фролов
Пас отдал Иван Морозов
45'
37'
Желтая карточка
Максим Палиенко
32'
Желтая карточка
Илья Волнов
15'
Желтая карточка
Даниил Жуков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
75
Николай Тюленев
ВР
91
Иван Морозов
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЛЗ
66
Леонид Иванов
ЛЗ
96
Кирилл Дударин
ПЗ
70
Данил Капустянский
ПЗ
83
Дмитрий Черкасов
ПЗ
65
Иван Иващенко
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
48
Егор Анциперов
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
КДВ
1
Илья Воронов
ВР
29
Роман Денисов
ЛЗ
97
Даниил Большунов
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЛЗ
22
Даниил Жуков
ПЗ
99
Максим Палиенко
ПЗ
63
Илья Волнов
ПЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
18
Антон Килин
ЦП
24
Александр Коротаев
ПП
9
Даниил Кондраков
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
68
Иван Гулько
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
КДВ
50
Егор Скичко
ЦЗ
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
15
Денис Никоноров
ЦЗ
14
Денис Степаненко
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦЗ
3-2-3-1
75
Тюленев
70
Капустянский
91
Морозов
34
Зверев
66
Иванов
83
Черкасов
65
Иващенко
67
Питинцев
48
Анциперов
89
Фролов
3-2-3-1
1
Воронов
99
Палиенко
29
Денисов
97
Большунов
63
Волнов
27
Чудин
24
Коротаев
18
Килин
88
Симдянкин
9
Кондраков
91
Морозов
87
Некрасов
87
Некрасов
91
Морозов
48
Анциперов
94
Миллер
94
Миллер
48
Анциперов
89
Фролов
68
Гулько
68
Гулько
89
Фролов
99
Палиенко
10
Леонов
10
Леонов
99
Палиенко
22
Жуков
15
Никоноров
15
Никоноров
22
Жуков
63
Волнов
14
Степаненко
14
Степаненко
63
Волнов
18
Килин
77
Антипов
77
Антипов
18
Килин
9
Кондраков
23
Лаврищев
23
Лаврищев
9
Кондраков
Остались в запасе
Оренбург-2
КДВ
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
50
Егор Скичко
ЦЗ
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Остались в запасе
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ЦЗ
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Илья Изотов
Статистика матча Оренбург-2 - КДВ
4
5
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
7
7
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
КДВ
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+