«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

28 апреля 2026 9:17
Акрон-2 - КДВ
29 апр. 2026, среда 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
1.55
Обе забьют — да
29 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулeвске состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, в котором «Акрон-2» примет «КДВ». Встреча одного из лидеров и крепкого середняка обещает быть интересной. Гости уверенно возглавляют турнирную таблицу и одержали восемь побед подряд, а хозяева сильны на своeм поле.

«Акрон-2»

Тольяттинцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Оренбурга-2» (1:3), которое прервало их успешную серию. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах Второй лиги Б и демонстрирует отличную результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Александр Морозов с 3 голами в 3 матчах является лучшим бомбардиром. На своeм поле «Акрон-2» одержал четыре победы подряд. В последнем очном матче «Акрон-2» одержал победу со счeтом 2:0.

«КДВ»

Гости подходят к матчу в статусе безоговорочного лидера и одержали восемь побед подряд в Второй лиге Б. Команда стабильно забивает в девяти последних матчах турнира и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Никита Симдянкин с 3 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «КДВ» забивает в 10 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Акрон-2»

  • Победа в 4 последних матчах дома
  • Забивает в 5 последних матчах Второй лиги Б
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Победа в последнем очном матче (2:0)

«КДВ»

  • Победа в 8 последних матчах Второй лиги Б
  • Забивает в 9 последних матчах Второй лиги Б
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 10 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Акрон-2» – «КДВ»

Встреча двух команд с отличной результативностью обещает быть насыщенной голами. «КДВ» является безоговорочным лидером и одержал восемь побед подряд, однако «Акрон-2» силeн на своeм поле и выиграл четыре последних домашних матча. Хозяева имеют психологическое преимущество после победы в последнем очном матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Победа «Акрон-2» с форой (0)

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Акрон-2
18+
