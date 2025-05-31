1 июня в рамках 8 тура Второй лиги Б «Крылья Советов-2» примут на своем поле «Динамо Барнаул». Обе команды идут с одинаковым количеством очков, но находятся на разных эмоциональных полюсах – ни одна из сторон не выигрывает уже несколько матчей подряд. В Самаре будет встреча равных соперников, у каждого из которых есть потенциал, но пока не хватает стабильности.

«Крылья Советов-2»

«Крылья Советов-2» после удачного старта немного сдали. Команда не выигрывает уже 5 матчей подряд и в целом выглядит неуверенно как в атаке, так и в обороне. За этот период подопечные забили лишь 4 мяча и пропустили 6. Главная ударная сила команды – Иван Бобер, забивший 3 мяча за 5 матчей, но даже его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции.

Последние игры команды свидетельствуют о проблемах в завершении атак – в трех матчах из пяти «Крылья» не смогли отличиться. При этом оборона допускает ошибки, что особенно заметно в матчах против более организованных соперников. Тем не менее, дома команда играет более агрессивно, что может стать фактором в этом матче.

«Динамо Барнаул»

«Динамо Барнаул» также переживает спад – 4 матча без побед. Команда старается играть организованно, но проблем в атаке больше, чем положительных моментов: 4 гола в последних 5 играх – скромный результат, учитывая средний уровень соперников. В защите ситуация немного стабильнее – 5 пропущенных голов за 5 туров, что говорит о наличии структуры.

Особенностью команды является то, что она часто начинает матч активно, но слабо проводит концовки. Команда имеет несколько молодых исполнителей, и один из них – Егор Пигаев, уже отметился голом, дебютировав недавно. Впрочем, общее впечатление от игры коллектива – нейтральное: много борьбы, мало конструктивных действий.

Факты о командах:

«Крылья Советов-2»

Не выигрывают 5 матчей подряд

Пропускают в 4 последних играх

В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Динамо Барнаул»

Не выигрывают 4 матча

Пропускают в 9 из 11 последних матчей

В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.00 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 0.5 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур Динамо Брл 0 : 0 Крылья Советов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур Крылья Советов-2 1 : 1 Динамо Брл

Прогноз на матч «Крылья Советов-2» – «Динамо Барнаул»

С учетом текущей формы обеих команд, ожидается упорный матч с минимальным количеством моментов. Ни одна из команд не демонстрирует стабильности и результативности, а оборона хоть и не идеальна, но действует слаженнее, чем атака. Наиболее вероятен низовой результат с минимальным преимуществом одной из сторон.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Крыльев Советов-2».

Рекомендованные ставки: