Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Динамо Брл: обзор матча 09 апреля 2026

Крылья Советов-2
09.04.2026, четверг, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
4 : 1
Завершен
Динамо Брл
19' А. Чалый
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Динамо Брл
Завершен
ГОЛ! 1:0! Артем Чалый
19'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
55
Артем Чалый
ЛЗ
56
Артем Радаев
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
73
Шодибек Шарипов
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛП
79
Ирлан Хугаев
ЦП
78
Денис Маликов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
10
Михаил Осипов
ЛЗ
7
Иван Житников
ПЗ
3
Захар Сергеев
ПЗ
13
Антон Петухов
ПЗ
23
Никита Ворона
ЛП
27
Артем Саблин
ПП
96
Артем Яркин
ЦФ
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Крылья Советов-2
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
85
Алексей Беликов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
Динамо Брл
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Недоспасов
73
Шарипов
55
Чалый
56
Радаев
33
Лысов
35
Абзалилов
86
Самедов
79
Хугаев
78
Маликов
97
Бодров
3-2-2-2
16
Бычков
3
Сергеев
53
Илик
85
Мальфанов
13
Петухов
10
Осипов
27
Саблин
23
Ворона
14
Могель
96
Яркин
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Динамо Брл
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
85
Алексей Беликов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
85
Алексей Беликов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
Остались в запасе
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Крылья Советов-2 - Динамо Брл
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
16
Офсайды
5
0
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Morozan
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Динамо Брл
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+